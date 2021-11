"Największa taka inwestycja w Europie" - Orlen otworzył instalację do produkcji glikolu

Za nami uroczystość otwarcia instalacji do produkcji zielonego glikolu propylenowego oraz hubu wodorowego w rafinerii Orlen Południe.

Instalacja ma miejsce w Zakładzie Produkcji Estrów i Gliceryny Orlen Południe w Trzebini. To największa tego typu inwestycja w Europie.

W Orlenie w pierwszej kolejności diagnozujemy rynek, to bardzo ważne. W drugiej badamy firmę w jaki sposób możemy inwestować. Uwzględniając nowe technologie, nowe możliwości tak, by firma była nowoczesna. By mogła produkować więcej i rozwijać się. I tak również było w sprawie inwestycji, którą dzisiaj otwieramy. Inwestycji w glikol. Zamyka cały łańcuch innych produktów, które tu wykonujemy. Ta instalacja jest pierwsza w Polsce, druga i największa w Europie. Istnieje taka w Belgii, ale przerabia i produkuje mniej glikolu. Jest potrzebny branży rolniczej, farmacji, używa się do środków bakteriobójczych. Ta instalacja jest w stanie spełnić zapotrzebowanie na 75 procent w Polsce. Przedłużamy ten łańcuch. Glikol, który tu wykonujemy, jest bezpieczny dla środowiska. Powstała w ciągu dwóch lat, trudnych, bo pandemicznych. Czyli wielu ograniczeń. Ta instalacja w sposób dynamiczny została wybudowana. Dzisiaj jest bardzo ważne, by produkować i wykonywać stosunkowo szybciej. Nie tylko ubezpiecza produkcję glikolu. Produkuje również wodór. W 25 procentach będzie wykorzystywany w transporcie miejskim. Również rozwijamy się w tym zakresie, co jest ważne dla środowiska i tej biorafinerii. To nie wszystkie inwestycje, które są w Orlen Południe- mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.