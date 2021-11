Fundacja GPW: Zakończyła się VI edycja Programu Go4Poland

Zakończyła się VI edycja Programu „Go4Poland - Wybierz Polskę!”, który Fundacja GPW kieruje do najzdolniejszych Polaków studiujących za granicą. Agencja ISBnews była patronem medialnym programu. W ramach Programu Go4Poland firmy i instytucje partnerskie prezentują swoją ofertę polskim studentom uczącym się na renomowanych zagranicznych uczelniach.

„Gospodarka przekształca się w kierunku gospodarki sieciowej. Jestem przekonany, że wśród tych studentów, którzy uczestniczą w Programie Go4Poland są właśnie przyszli liderzy, którzy będą potrafili zbudować wokół siebie bardzo mocną sieć powiązań. Właśnie od tych wyjątkowych ludzi, supertalentów zależy powodzenie każdej gospodarki” - powiedział prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

Tegoroczna edycja programu została wsparta finansowo przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Dofinansowanie z grantu przeznaczono min. na organizację Letniej Szkoły Go4Poland oraz staży dla uczestników Programu.

„Do VI edycji Programu udało się zaprosić ponad 20 Partnerów: Associated Apps, Aventis Capital, BFG, Biocam, BondSpot, Business&Science Poland, CFA, CyberStudio, Epeer, EBE Media, Erste Securities, Fundacja Platforma Przemysł Przyszłości, GPW S.A., GPW Tech, Gremi Media, IRGiT, IZFiA, KDPW, Ministerstwo Klimatu, NAWA, PZU S.A, TGE, Bank Pekao S.A.” - wymieniono w materiale.

VI edycję „Go4Poland - Wybierz Polskę!” Patronatem Honorowym objął prezydent Andrzej Duda.

„Do Programu na stałe weszła już Letnia Szkoła Go4Poland, która w tym roku odbyła się po raz drugi. By wziąć udział w 7-dniowym cyklu warsztatów, wykładów i spotkań z ekspertami Laureaci Go4Poland przechodzą dodatkową, kilkuetapową rekrutację. Działania dedykowane są 25 osobom z najlepszymi wynikami. Tegoroczna Letnia Szkoła Go4Poland miała bardzo zróżnicowaną tematykę, dotyczącą m.in. inwestycji, branży gamingowej, startupów, e-commerce, komunikacji czy oszczędzania” - napisano także.

W tym roku po raz pierwszy Fundacja GPW dała możliwość wzięcia udziału w Programie przedstawicielom Polonii, Laureatom programu stypendialnego im. Generała Władysława Andersa. Z tej szansy skorzystało kilkunastu stypendystów.

„Kulminacyjnym punktem Programu jak co roku była Konferencja ‘Twoja Kariera - Kierunek Polska’, która była jednocześnie finałem Letniej Szkoły Go4Poland. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele biznesu, polskich uczelni wyższych oraz administracji publicznej. Panele dyskusyjne dotyczyły tematu budowania konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego i zapobiegania odpływowi talentów z polski, edukacji 2.0, czy współpracy międzynarodowej polskich stowarzyszeń studenckich. W dyskusjach wzięli udział m.in. prof. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji wymiany Akademickiej, czy Anna Rywczyńska, Kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej NASK” - czytamy też w komunikacie.

Istotnym wydarzeniem, które otwiera nowe pole do współpracy międzynarodowej było podpisanie listu intencyjnego między Fundacją GPW a przedstawicielami Polish Societies, organizacji zrzeszających polskich studentów na zagranicznych uczelniach. Daje to możliwość dotarcia z ofertą Programu Go4Poland do jeszcze większej liczby Polaków studiujących za granicą, podano także.

ISBnews/kp