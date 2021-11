Białoruscy pogranicznicy z nożycami do cięcia drutu

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej poinformował na Twitterze, że polscy żołnierze sfotografowali białoruskich pograniczników z nożycami do cięcia płotu. Szef MON dodał, że takie sytuacje na granicy są codziennością, bo „Białorusini każdego dnia dążą do eskalacji i stosują prowokacje”.

MON przypomniał, że to już kolejny przykład włączania się Białorusinów w przepychanie migrantów do Polski. W środę rano rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn napisał na Twitterze, że we wtorek w nocy polscy żołnierze zauważyli trzy umundurowane osoby z bronią długą, które - po próbie nawiązania kontaktu - przeładowały broń i oddaliły się w kierunku Białorusi.

