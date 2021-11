Polscy specjaliści IT szukają nowych wyzwań zawodowych

Aż 41 proc. polskich specjalistów IT aktywnie poszukuje nowych wyzwań zawodowych lub rozgląda sią za nową pracą – wynika z opublikowanego w czwartek raportu portalu No Fluff Jobs.

W czwartek portal No Fluff Jobs opublikował wyniki badania „Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej”. Wynika z niego, że atrakcyjnym miejscem do pracy dla specjalistów IT z regionu są Czechy.

„Blisko 96 proc. Czechów, mając do wyboru pracę w innych krajach regionu, w pierwszej kolejności zdecydowałoby się na swoją ojczyznę i jest to wynik nieporównywalny z żadnym innym krajem (Słowacja – 57 proc., Polska – 45 proc., Węgry – 43 proc.). Co więcej, Republikę Czeską na drugim miejscu, poza swoimi ojczyznami, które uplasowały się na pozycji pierwszej, wskazało 34 proc. Słowaków, 19 proc. Polaków i 11,7 proc. Węgrów” – napisano w informacji prasowej, podsumowującej wyniki badania.

Inaczej – według informacji – jest w przypadku Ukrainy. Specjaliści IT z tego kraju jako wymarzony kraj do pracy w regionie, na pierwszym miejscu wskazali Polskę (39,2 proc.). Ojczyzna w ich przypadku znalazła się na miejscu drugim (30,5 proc.) i nieznacznie wyprzedziła ona Czechy (30,2 proc.).

Polscy specjaliści, jako najbardziej atrakcyjne miejsce pracy, poza Polską i Czechami wskazywali Słowację (6,7 proc.), a zaraz za nią Węgry (5,2 proc.) i Ukrainę (2,4 proc.).

Z badania wynika także, że Polacy i Ukraińcy deklarują największą w regionie chęć zmiany pracy. Z badania wynika, że 41 proc. polskich i 40 proc. ukraińskich specjalistów IT wskazuje, że albo aktywnie jej poszukuje albo szuka, ale tylko się rozgląda. Mniej skorzy do zmian okazali się pracownicy sektora IT na Węgrzech – aż 73 proc. z nich odpowiedziało, iż nie planuje lub raczej nie planuje zmieniać pracy. Nowymi wyzwaniami zawodowymi podobnie nie jest zainteresowana większość specjalistów IT z Czech i Słowacji (kolejno 72 i 71 proc.).

W informacji prasowej wskazano, że dla Czechów i Słowaków powodami, dla których dokonaliby zmian, okazały się niezadowalające warunki zatrudnienia (typ umowy i wymiar czasu pracy) oraz brak równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Z kolei Polacy i Ukraińcy powołali się na sytuację gospodarczą w kraju (kolejno 28 i 38,4 proc.), przy czym w Czechach okazał się to problem marginalny (mniej niż 10 proc.). Jednym z czynników, które motywują do zmiany miejsca pracy, jest także sytuacja polityczna. Najczęściej była ona wymieniana przez specjalistów IT z Węgier (30,3 proc.), a następnie przez przedstawicieli branży IT z Ukrainy (24,9 proc.) i Polski (25,4 proc.). Aż 25,1 proc. Węgrów do zmian dopinguje także zła atmosfera w pracy i odsetek ten jest nieporównywalnie większy niż w innych krajach.

W badaniu wzięło udział 4185 specjalistów IT z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina). Część pytań w raporcie dawała możliwość wyboru kilku odpowiedzi, więc wartości się nie sumują – wyjaśniono w informacji prasowej.

Czytaj też: Nowo otwarta instalacja Orlenu to inwestycja za 400 mln zł

PAP/kp