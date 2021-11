Zielone Forum wGospodarce – pięć wyjątkowych debat w dwa dni

Zielony ład i dyskusje wokół projektu Fot for 55 dominują w debatach na temat najważniejszych wyzwań stojących przed gospodarką, przedsiębiorstwami i konsumentami w najbliższych latach. Nie ma właściwie żadnej konferencji, forum, panelu, na którym nie pojawiałyby się watki dotyczące transformacji energetycznej. Ta zaczyna wchodzić do naszych domów i mieszkań, choć na razie w postaci coraz wyższych cen energii elektrycznej, gazu i benzyny

Odpowiadając na to wyzwanie redakcja ekonomiczna Grupy Medialnej Fratria, organizuje pierwsze Zielone Forum wGospodarce.pl. To nowe, choć wierzymy, że istotne i intersujące wydarzenie, podczas którego chcemy porozmawiać o szansach i zagrożeniach związanych z transformacją energetyczną. W ciągu dwóch dni – 22-23 listopada, w Warszawie spotkamy się z przedstawicielami kluczowych dla energetyki, transformacji energetycznej i zmian w środowisku naturalnym resortów oraz reprezentantami przedsiębiorstw zaangażowanych aktywnie w proces zielonej transformacji.

Pakiet „Fit for 55” staje się dominującym elementem dyskusji, a wyśrubowane, często kompletnie nierealne założenia tego projektu, coraz częściej poddawane są pod rzeczową dyskusję. Stają się argumentami, odniesieniem kalendarzowym. Gdzieś jednak w te dyskusji ginie sformułowanie szczególnie ważne dla Polski, Polaków i polskiej gospodarki - „sprawiedliwa transformacja”.

Nie jest oczywiście niczym zaskakującym fakt, że prym w działaniach proekologicznych i transformacyjnych wiodą największe polskie firmy – reprezentujące branże energetyczną, wydobywczą ale i finansową. Ale wraz z ekspertami chcemy tym razem porozmawiać nie tylko o szansach, jakie niesie Green Deal dla rozwoju firm i gospodarki. Chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia, które niesie zielona rewolucja. Ostatnie wydarzenia związane z sytuacją kopalni i elektrowni Turów wyraźnie pokazały, że sformułowanie „sprawiedliwa transformacja”, o którą od kilku lat zabiega polski rząd, nie jest jedynie elementem negocjacji, a może mieć wpływ na sytuację ekonomiczną i życie tysięcy Polaków. Ostatecznie także na bezpieczeństwo energetyczne, które w kontekście wzrostu znaczenia OZE, a także rosnących cen gazu i uprawnień do emisji CO2, staje się kluczowym elementem ekologicznej układanki.

To, jak traktowany jest teraz Turów, to przedsmak tego, co będzie się dziać, gdy Fit For 55 zacznie w pełni obowiązywać – przestrzegali kilka tygodni temu polscy europarlamentarzyści. I trudno się z tą i podobnymi przestrogami nie zgodzić. Polska w ostatnich latach dokonała wyraźnego zwrotu w stronę Green Dealu. Doskonale widać to choćby w Polskim Ładzie, a także w Krajowym Planie Odbudowy. Zazieleniają się banki, samorządy, inwestycje prywatne i publiczne. Nie możemy jednak zapominać, że transformacja nie może stać się rewolucją. Ofiarami tej rewolucji będzie już bowiem nie tylko enigmatyczna „gospodarka”, PKB, przedsiębiorstwa, ale każdy z nas – mówi Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”. – I tę przestrogę tym głośniej trzeba artykułować im chętniej politycy powołują się na konieczność szybkich zmian naszego stylu życia. Pytanie, jakie chcemy dziś postawić uczestnikom Zielonego Forum wGospodarce.pl, to czy i jak przeprowadzić niezbędne zmiany z korzyścią i bez strat. Wierzę, że jest taki scenariusz.