Banknot i moneta z Lechem Kaczyńskim w obiegu od 9 listopada

Na awersie orzeł w koronie. Rewers - krocząca bogini zwycięstwa, patronka sportowców i wojowników. Nike. Moneta z 1932 r. o nominale 5 zł to obiekt marzeń kolekcjonerów. Żeby włączyć ją do swoich zbiorów, trzeba wydać od 25 do nawet 100 tys. zł