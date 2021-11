Premier: Manipulacje Rosji na rynku gazu powodem inflacji

Premier Mateusz Morawiecki uważa, że jednym z głównych czynników wzrostu inflacji jest wzrost cen energii spowodowany manipulacjami cenami gazu przez rosyjski Gazprom i spekulacjami na rynku uprawnień do emisji CO2. Premier zapytał o rolę Donalda Tuska, podkreślając, że proces budowy Nord Stream 2 postępował, kiedy Tusk był przewodniczącym Rady Europejskiej

Polityka Gazpromu i gwałtowna podwyżka cen gazu potwierdza nasze obawy co do zdolności do manipulowania cenami energii na poziomie UE. Nasz głos jest coraz bardziej słyszany w całej UE - oświadczył w piątek w Ząbkach premier Morawiecki.

Krzyczeliśmy głośno, że gazociąg Nord Stream 2 jest elementem potencjalnego szantażu gazowego. Dziś staje się to faktem. Widzimy, że kurek gazu zakręcony jest elementem polityki gospodarczej Rosji, niestety przy współudziale niektórych państw zachodnich - dodał. Jako współudziałowca wskazał Niemcy i „główną partię rządzącą, która jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej”.