PGE wspiera renowację Starych Powązek

Fundacja PGE wsparła wykonanie replik latarni gazowych na cmentarzu na Starych Powązkach w Warszawie. Latarnie zostaną wykonane zgodnie ze wzorem z 1856 roku.

Darowizna od Fundacji PGE zostanie przeznaczona na wymianę oświetlenia na Starych Powązkach. Projekt będzie realizowany w ramach prac remontowo – konserwatorskich alejek w najstarszej i najcenniejszej pod względem historycznym oraz artystycznym części cmentarza. Będą one polegać na ułożeniu nowych kamiennych nawierzchni wraz z ich oświetleniem oraz wykonaniu latarni, które swym kształtem nawiążą do tych znajdujących się na ulicach XIX-wiecznej Warszawy – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Naszym głównym celem jest maksymalne zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwację i renowację zabytków na terenie cmentarza, ale również modernizację infrastruktury, w taki sposób aby zachować historyczny charakter nekropolii - mówi Karol Gądzik, członek zarządu Fundacji Stare Powązki. Również w obszarze edukacji Fundacja Stare Powązki wraz z Fundacją PGE podjęła wspólne działania, mające ukazać, przez pryzmat pochowanych na Starych Powązkach osób, historię nie tylko stolicy, ale również całego kraju. Wiele wybitnych osób, zasłużonych dla budowania przemysłu energetycznego spoczywa na Starych Powązkach.

Cmentarz Stare Powązki od 2014 r. jest uznany za Pomnik Historii. Obiekty znajdujące się na terenie cmentarza, posiadają wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i edukacyjną. Wpisana do rejestru zabytków nekropolia, jest niezwykłą galerią rzeźby i małej architektury. Jest też rozległym muzeum, od ponad 230 lat nierozerwalnie związanym z dziejami Warszawy i Polski. Nekropolia ta jest miejscem pochówku miliona osób, w tym wielu znanych i zasłużonych Polaków. Są tu groby wybitnych pisarzy, poetów, uczonych, artystów, myślicieli, lekarzy, prawników, polityków, sportowców, duchownych, przedsiębiorców i działaczy społecznych. Na Powązkach pochowano żołnierzy powstań narodowych – od Insurekcji Kościuszkowskiej do Powstania Warszawskiego. Cmentarz co roku odwiedzają setki tysięcy osób, nie tylko tych, których bliscy spoczywają na Powązkach, ale także rzesze turystów, nie tylko z Polski.