Masz kredyt hipoteczny? Sprawdź, jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu w LINK4

Analitycy są zgodni - boom na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze. Padają kolejne rekordy sprzedaży, a mimo to chętnych do zakupu jest wciąż więcej niż mieszkań. Dynamicznie rośnie też liczba udzielanych kredytów hipotecznych, co wiąże się z koniecznością zakupu ubezpieczenia mieszkaniowego. Ten wymóg to powszechna praktyka banków, które jako właściciel nieruchomości, żądają jej zabezpieczenia. Nie musimy jednak ubezpieczać mieszkania za pośrednictwem banku, który udzielił nam kredytu i decydować się na narzucone, często niekorzystne warunki takiego ubezpieczenia. Warto samemu zdecydować, gdzie chcemy być ubezpieczeni i w jakim zakresie. To szansa na niższe wydatki przy lepszej ochronie.

Mniejsze wydatki, większa ochrona

Niezależnie od tego, czy mieszkanie kupujemy teraz, czy kredyt hipoteczny spłacamy od lat, warto przyjrzeć się zakresowi ubezpieczenia, jakie zaoferował nam bank udzielający kredytu i samemu wybrać najlepszy dla siebie wariant. Ubezpieczenie pod kredyt hipoteczny w LINK4 daje taki szeroki zakres ochrony przy bardzo korzystnych składkach.

Banki bardzo często starają się narzucić nam swoje warunki ubezpieczenia, a nawet konkretnego ubezpieczyciela. To dla nich okazja do sprzedaży dodatkowego produktu niejako w pakiecie z kredytem hipotecznym. - Dobrze wiedzieć, że wcale nie musimy się na to godzić. Warto samemu wybrać ubezpieczenie, dające nam jak najszerszą ochronę przy jak najlepszej cenie. Do niedawna banki niechętnie godziły się na taką samodzielność klienta. Teraz to się zmieniło. Obecnie to klient ma prawo wyboru i jest jedynie zobligowany do wykonania cesji na rzecz banku w wymaganym zakresie ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym – mówi Marek Baran, rzecznik prasowy LINK4.

Co dostajemy w zamian?

Ubezpieczenie pod kredyt hipoteczny daje nam gwarancję, że w razie szkody, nawet całkowitej (takiej jak np. zniszczenie nieruchomości w pożarze) to ubezpieczyciel zapłaci z polisy odszkodowanie bankowi, a nie my.

Ale to nie wszystko. Przy okazji ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny w LINK4 możemy zadbać o swoje interesy, rozszerzając zakres polisy również o mienie ruchome. Bankom zależy jedynie na podstawowej ochronie, czyli ubezpieczeniu tego, co do nich należy - murów. Tymczasem warto włączyć do naszej polisy różne zakresy ubezpieczenia, chroniące bezpośrednio nasz majątek, np. od kradzieży z włamaniem, dewastacji czy stłuczenia przedmiotów szklanych, a także OC w życiu prywatnym. Możemy też wybrać opcję ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka (tzw. all risk).

Agenci ubezpieczeniowi znają wiele historii swoich klientów, którzy zyskali na ubezpieczeniu pod kredyt hipoteczny wybranemu samodzielnie. Jednym z nich jest pan Tomasz (33 l.) z Warszawy, który od roku spłaca kredyt hipoteczny na mieszkanie oraz składkę ubezpieczenia nieruchomości:

Mam 65-metrowe mieszkanie na nowo wybudowanym osiedlu na obrzeżach miasta. Gdy podpisywałem z bankiem umowę na kredyt hipoteczny, od razu zaproponowali mi ubezpieczenie pod hipotekę u konkretnego ubezpieczyciela. Początkowo myślałem, że nie mam wyboru i że będzie to dodatkowy obowiązkowy koszt do raty kredytu, mimo że polisa wyłącznie zabezpieczała mury, a nie mój majątek. Na szczęście zanim podpisałem umowę, skonsultowałam się z moim agentem, u którego co roku ubezpieczam samochód i to on doradził mi, co zrobić. Dowiedziałem się, że sam mogę wybrać ubezpieczyciela i tylko wykonać cesję na bank w wymaganym zakresie polisy, a reszta zabezpiecza mnie. Tak też zrobiłem. Najlepsza okazała się oferta ubezpieczenia mieszkania w LINK4. Rata, jaką płacę, jest taka sama, jak zaproponowano mi w banku, ale zakres ubezpieczenia bez porównania szerszy. Ubezpieczyłem się od wszelkiego ryzyka i teraz mogę spać spokojnie.

Na kompleksowej ofercie ubezpieczenia nieruchomości w LINK4 pod kredyt hipoteczny zyskała również pani Joanna (49 l.) z Kołobrzegu:

Dziesięć lat temu zdecydowaliśmy się z mężem na kupno domu. Przy podpisywaniu umowy kredytowej bank narzucił nam firmę ubezpieczeniową oraz składkę, jaką dodatkowo nas obciążył w ramach hipoteki. Do głowy nam wtedy nie przyszło, że możemy sami poszukać na rynku lepszej oferty ubezpieczenia. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że to od nas zależy, gdzie chcemy się ubezpieczyć i w jakim zakresie. Przedstawiliśmy bankowi własną polisę ubezpieczenia domu w LINK4 i przyjęli ją bez problemu. Żałuję, że zrobiłam to dopiero teraz. Bo nie dość że zaoszczędziliśmy na składce, to mamy teraz dużo większą ochronę niż wcześniej z polisy wybranej przez bank. W tym ubezpieczenie od kradzieży i pakiet Assistance Domowy z pomocą fachowców w razie awarii, a na tym nam najbardziej zależało.

Co zyskujemy z ubezpieczeniem w LINK4?

LINK4 w ramach ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny daje gwarancję korzystnego ubezpieczenia nieruchomości, ale co ważne także ruchomości – czyli tego wszystkiego co posiadamy w domu, np.: mebli (również wbudowanych), dywanów, sprzętu elektronicznego i komputerowego, odzieży, rowerów, gotówki, biżuterii czy telefonów komórkowych.

Do wyboru mamy: UBEZPIECZENIE OD WSZELKIEGO RYZYKA - ALL RISK

W jego ramach LINK4 ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące następstwem jakiegokolwiek zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności LINK4 na mocy postanowień OWU.

lub od RYZYK NAZWANYCH, czyli aż od 23 najczęstszych zdarzeń losowych oraz (za dodatkową składką) od kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Warto też skorzystać z szerokiego zakresu ubezpieczenia ASSISTANCE DOMOWY, jak również ASSISTANCE POMOC PRAWNA. Takie kompleksowe ubezpieczenie gwarantuje, że w razie szkody otrzymamy nie tylko konkretne odszkodowanie, ale także bieżącą pomoc fachowców w sytuacji zalania czy awarii domowego sprzętu elektronicznego. Zyskuje i posiadacz kredytu, i bank.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest kalkulator, który intuicyjnie prowadzi użytkownika przez poszczególne warianty ubezpieczenia, na bieżąco wyliczając koszt całkowity polisy. Można też skontaktować się telefonicznie pod numerem 22 4444444 z konsultantami lub umówić bezpośrednie spotkanie z agentem, który doradzi nam optymalny wariant ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Materiał powstał przy współpracy z LINK4.