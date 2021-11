Uwaga na fałszywe linki! Policja tropi cyberprzestępców

Policjanci tropią cyberprzestępców, których ofiarami padło pięciu mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Pokrzywdzeni, chcąc bez zbędnych formalności otrzymać pieniądze, klikali linki podesłane im przez oszustów – zakomunikowała w piątek oświęcimska policja.

Rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka podała, że oszukani chcieli sprzedać różne towary za pośrednictwem popularnego portalu ogłoszeniowego. „Za pośrednictwem komunikatora internetowego szybko kontaktowała się z nimi osoba zainteresowana zakupem. Informowała, że w celu potwierdzenia odbioru pieniędzy sprzedający ma kliknąć w przesłany link. Okazało się, że prowadził on do strony z wyborem banku, a następnie do fałszywej strony banku. Tam poszkodowani, wprowadzeni w błąd, wpisywali swoje dane – loginy i hasła” – opisała mechanizm oszustwa policjantka.

Oszuści wykorzystali przejęte dane do wytransferowania pieniędzy z prawdziwych kont. 35–latka z Osieka straciła w ten sposób 800 zł, a jej rówieśniczka z Oświęcimia 1,4 tys. zł. 34-latce z Brzeszcz skradziono tak ponad 4 tys. zł. Z konta 32-letniej oświęcimianki zniknęło 2,8 tys. zł, a 23-latek z Brzeszcz stracił 1,2 tys. zł.

„Apelujemy do mieszkańców o wyjątkową czujność podczas dokonywania zakupów, jak i sprzedaży za pośrednictwem internetu oraz popularnych komunikatorów społecznych. Jeśli ktoś podczas transakcji przekonuje, że aby otrzymać płatność należy kliknąć w podesłany link do płatności elektronicznej, to można mieć pewność, iż jest to oszust” – powiedziała Małgorzata Jurecka.

PAP/kp