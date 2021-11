Najlepszy czas na inwestycje

Ostatnie dwa lata w sposób szczególny zapiszą się w historii Banku Gospodarstwa Krajowego. Oczywisty wpływ miała na to pandemia. Mam świadomość, że na twarzach wielu osób czytających te słowa właśnie pojawił się grymas znużenia i zniecierpliwienia – znowu ta pandemia! Nie jesteśmy jednak w stanie uciec od tego tematu. COVID-19 wpłynął praktycznie na wszystkie aspekty naszego życia w sposób, którego nikt nie przewidywał – pisze Beata Daszyńska-Muzyczka prezes Banku Gospodarstwa Krajowego na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Paradoksalnie jednak dla kierowanego przeze mnie banku pandemia stała się przełomowym momentem w jego działalności. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w rozwoju kraju była niezwykle istotna zarówno w pierwszych 15 latach jego istnienia, w okresie międzywojennym, jak i w ostatnich 30, po transformacji gospodarczo-ustrojowej Polski. Teraz osiągnęła jednak zupełnie nowy poziom.

Sformułowanie, że „BGK jest finansowym ramieniem polskiego rządu”, nabrało całkowicie nowego znaczenia. Na Banku Gospodarstwa Krajowego spoczęła ogromna odpowiedzialność za wdrożenie, uzgodnionych na poziomie rządowym, kilkunastu programów pomocowych, od których realizacji zależało „być albo nie być” wielu branż polskiej gospodarki, najmocniej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. To między innymi na barkach BGK spoczywała odpowiedzialność za przyszłe istnienie tych firm i ratowanie milionów miejsc pracy. Daliśmy radę przeprowadzić te dziesiątki tysięcy indywidualnych operacji finansowo-pomocowych szybko, sprawnie i skutecznie. Z naszych programów pomocowych przedsiębiorcy skorzystali ponad 136 tys. razy. Warto pamiętać, że w tym czasie działaliśmy w najwyższym reżimie sanitarnym, pracowaliśmy zdalnie, w niepełnych składach osobowych.

Tak się złożyło, że równocześnie wypracowaliśmy nową strategię biznesową, która stanie się drogowskazem dla BGK na kilka najbliższych lat. Jestem przekonana, że jej sens i intencje świetnie oddaje sformułowana na nowo misja banku: wspieramy zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Zrównoważony to znaczy odpowiedzialny, zaangażowany społecznie, uwzględniający taki rozwój, który wykorzystuje zasoby naturalne środowiska w sposób zapewniający dalszy rozwój i jakość życia przyszłym pokoleniom. To jedno słowo, które uzupełniło misję banku przyświecającą od zarania jego istnienia, zmieniło nasze myślenie o przyszłych celach banku, o planowanych programach i projektach, o zasadach naszego działania.

Zarówno doświadczenia związane z realizacją programów pomocowych, jak i przemyślenia związane z pracami nad nową strategią banku idealnie wpisały się w kolejny wielki, cywilizacyjny projekt – Polski Ład. Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedną z najważniejszych instytucji, które ten program realizują.

Polski rząd uznał, że w obecnej sytuacji gospodarczej państwo musi wziąć na siebie rolę głównego animatora inwestycji. W Banku Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Kancelarią Premiera przygotowaliśmy nowe rozwiązanie – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. To nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. W Programie Inwestycji Strategicznych będziemy wspomagać finansowo inwestycje samorządowe w rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych, rozwój i remont dróg lokalnych, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarkę odpadami. Wesprzemy również zakupy nowych, ekologicznych taborów, tysięcy nisko- i zeroemisyjnych autobusów czy rozbudowę kolei aglomeracyjnych. Będziemy pracować nad dostępnością usług społecznych, wspierając remonty i unowocześnienie placówek edukacyjnych, sportowych i kulturalnych czy rewitalizację miejskiej przestrzeni publicznej. Nie zapominamy też o cyfryzacji usług publicznych. W sumie potencjalne inwestycje, które mogą być finansowane z tego programu, nawet na poziomie 95 proc. ich kosztów, dotyczą aż 35 obszarów związanych z działaniem samorządów. Obszary te pogrupowaliśmy w cztery priorytety. Program Inwestycji Strategicznych przewidziany jest jako program wieloletni, który ma szansę stać się nowym mechanizmem wspierania inwestycji samorządowych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to miliardy złotych na inwestycje, które będą podnosić jakość życia mieszkańców, a tym samym znacząco wpłyną na wzrost polskiego PKB. Wedle wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 1 proc. PKB wydany na inwestycje przekłada się w dłuższym okresie na 2, a nawet 2,5 proc. wzrostu PKB. Oczywiście jeśli pieniądze są wydawane mądrze i odpowiedzialnie, zgodnie z wymogami rynku. Uważam, że środki z programu pobudzą też aktywność polskich firm, bo to przecież ostatecznie one będą realizować samorządowe zamówienia pozyskane w publicznych przetargach.

Uważam, że Polska powinna skorzystać z doświadczeń największych gospodarek świata. Jednym ze źródeł ich sukcesu jest umiejętność mądrego finansowania inwestycji. Gospodarki te często finansują inwestycje długiem. Dzięki temu są w stanie rozwijać się szybciej i zwiększać swój potencjał oraz konkurencyjność. Dziś potrzebujemy odważnych działań i nowych, ambitnych programów. Jestem przekonana, że stoimy na progu kolejnego, wielkiego skoku rozwojowego naszego kraju, i bardzo się cieszę, że kierowany przeze mnie Bank Gospodarstwa Krajowego jest liderem tego procesu.

Beata Daszyńska-Muzyczka prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

