Jasionka, Kongres 590. Powstał Klaster Technologii Kosmicznych

20 firm i podmiotów eksperckich podczas Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa podpisało w piątek porozumienie dotyczące powołania Klastra Technologii Kosmicznych

Jak zaznaczył wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, „jesteśmy uczestnikami stworzenia zalążka polskiego przemysłu kosmicznego”.

Podkreślił, że „sektor kosmiczny dotyka nas w wielu obszarach życia”. „Każdy kraj, który chce mieć dynamicznie rozwijająca się nowoczesną gospodarkę musi być obecny w przemyśle kosmicznym” – mówił Małecki.

Mamy świadomość – zwrócił uwagę wiceminister – „że nasi zagraniczni partnerzy z wielką przyjemnością sprzedaliby nam wiele rozwiązań, które moglibyśmy zastosować w polskiej gospodarce, polskiej obronności, bezpieczeństwie, ale my chcemy te rozwiązania zbudować tu w Polsce”.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że firmy zrzeszone w klastrach są w znacznie lepszej pozycji na rynku niż firmy niezrzeszone.

Zgłaszają więcej patentów. Tworzą więcej rozwiązań innowacyjnych, skomplikowanych, które często bardzo trudno jest podjąć w pojedynkę. W klastrze łatwej jest pokonywać wiele barier, które napotykamy po drodze – mówiła Jarosińska–Jedynak.

Celem przedsięwzięcia jest współpraca w obszarze tworzenia, rozwoju i wdrażania technologii kosmicznych powstających w naszym kraju. W skład klastra weszły podmioty odpowiadające za ponad 85 proc. potencjału sektora kosmicznego w Polsce.

Podpisanie porozumienia – zauważył wiceprezes Zarządu EXATEL Rafał Magryś – jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych przygotowań i wyboru najlepszej na ten moment formuły.

Powołując Klaster chcieliśmy, by cała branża mogła współtworzyć ramy instytucjonalno-finansowe niezbędne do rozwoju inicjatyw kosmicznych. Firmy założyciele KTK wielokrotnie pokazywały, że są w stanie skutecznie realizować najbardziej skomplikowane projekty. Chcemy pójść dalej i w pełni komercjalizować dotychczasowe i przyszłe rezultaty prac – powiedział Magryś.

Podkreślił, że klaster wspólnie posiada „potencjał porównywalny do wielu firm zagranicznych”. „Brakowało nam do tej pory tylko narzędzia konsolidacji” – dodał wiceprezes EXATEL.

Utworzony w piątek klaster będzie dążył m.in. do zaprojektowania i wyniesienia do 2026 r. polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych. W ocenie m.in. uczestników uroczystości w Jasionce, jest to ważne w budowaniu wizerunku Polski jako kraju aktywnie działającego w obszarze kosmicznym i zabezpiecza polskie interesy gospodarcze i militarne.

Klaster Technologii Kosmicznych tworzą: Astri Polska, Astronika, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Creotech Instruments, Energo-Tel, EXATEL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, ITTI, KP Labs, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, PCO, PIAP Space, Podkarpackie Centrum Innowacji, Politechnika Rzeszowska, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Scanway, Sieć badawcza Łukasiewicz, Spaceforest, Thorium Space i Wojskowa Akademia Techniczna.

Klaster posiadający obecnie 20 członków jest otwarty na kolejne instytucje czy firmy.

W trakcie drugiego dnia Kongresu 590 odbywają się debaty eksperckie na kluczowe dla polskiej gospodarki tematy. Wśród poruszanych zagadnień są m.in. perspektywy rozwoju zaawansowanych technologii czy wkład innowacyjnych projektów w unowocześnienie gospodarki.

Kongres 590 swoją nazwę wziął od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez polskie firmy. Jego celem jest promowanie polskiej gospodarki.

