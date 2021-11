Niedzielski: Restrykcje nie są w tej chwili dobrym rozwiązaniem

We Włoszech rośnie liczba zakażeń koronawirusem i wskaźnik jego zakaźności - to dane z cotygodniowego raportu Instytutu Służby Zdrowia, ogłoszonego w piątek. Liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców wzrosła od końca października z 46 do 53. To pandemia niezaszczepionych - podkreśla prasa