Kontakt z klientami, zamówienia, sprzedaż a także reklamacje oraz efektywne wykorzystanie informacji rynkowych – te wszystkie elementy w firmie Wolf Technika Grzewcza, jednej z czołowych organizacji dostarczających systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, wspierane są rozwiązaniami CRM. Apetyt spółki na jeszcze lepsze wyniki zadecydował o wdrożeniu systemu Microsoft Dynamics, usprawniającego pracę handlowców i zwiększającego skuteczność relacji z klientami

Firma Wolf Technika Grzewcza działa na polskim rynku od 25 lat, dostarczając profesjonalne rozwiązania grzewcze, klimatyzacyjne, wentylacyjne oraz z obszaru techniki solarnej, by zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniach – od domów jednorodzinnych i wielorodzinnych aż po biurowce i obiekty przemysłowe. Marka powstała w Mainburgu, jednak dzięki 9 spółkom zależnym i 60 partnerom sprzedażowym działa na całym świecie. Tym, co wyróżnia WOLF na rynku jest szczególna dbałość o środowisko. Przekłada się to na innowacyjne technologie rozwijane tak, by zapewnić nie tylko optymalne ciepło i temperaturę pomieszczeń, ale też zdrowie człowieka i otoczenia. WOLF przyczynia się również do rozwoju branży grzewczej, uwzględniając w swoich urządzeniach zmiany związane z digitalizacją i umożliwiające ich obsługę za pomocą inteligentnych systemów.

Czytaj więcej: Ciepło, cieplej i przyjaźnie dla środowiska

Mat.pras./KG