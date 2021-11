Salvini: UE nic nie robi w sprawie napływu migrantów

Unia Europejska nic nie robi w sprawie napływu migrantów, trzeba go zatrzymać - taką opinię wyraził w sobotę lider koalicyjnej włoskiej Ligi Matteo Salvini. W ten sposób odniósł się do kolejnej fali migracyjnej na wybrzeża Włoch

Salvini podkreślił, że w ostatnim czasie przypłynęło około tysiąca osób. Następnie zaznaczył, że do aresztu trafili przemytnicy migrantów i skonfiskowano dziesiątki milionów euro tym, którzy zajmują się tym procederem.

Niedopuszczenie do tego, by łodzie odpływały oznacza ratowanie życia i ochronę Włoch. Europa z tego punktu widzenia nie robiła tego i nie robi nic - powiedział przywódca Ligi, były wicepremier i były szef MSW, który przed trzema laty zaostrzył politykę migracyjną.

Salvini zaapelował do obecnej minister spraw wewnętrznych Luciany Lamorgese, by podjęła działania w obliczu napływu migrantów.

Jeśli minister Lamorgese wraz z premierem Draghim chciałaby skonfrontować się i dowiedzieć się, jak interweniować, by zablokować napływ migrantów, których liczba zbliża się już do 60 tysięcy w tym roku, jestem do dyspozycji - zadeklarował polityk.