Prokurator w Amber Gold nie widziała nic złego. Sąd w jej ocenie też. Prokuratura ma inne zdanie

Prokurator w Amber Gold nie widziała nic złego. Sąd w ocenie jej pracy też nic złego nie dostrzegł. Za to Prokuratura Krajowa ma inne zdanie. Prokuratura nie zgadza się z decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu o umorzeniu postępowania wobec prokurator Barbary K. z uwagi na rzekomo nieskuteczne uchylenie immunitetu prokuratorskiego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Elblągu umorzył postępowanie przeciwko prokurator Barbarze K., która prowadziła i nadzorowała śledztwo dotyczące spółki Amber Gold w latach 2009-2012. Akt oskarżenia zarzuca jej niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

Wynikało to z faktu, że uchwała sądu dyscyplinarnego przy prokuratorze generalnym zezwalająca na pociągnięcie Barbary K. do odpowiedzialności karnej za zarzucane jej przestępstwo została utrzymana w mocy uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, którą utworzono nie zapewniając jej niezależności i bezstronności - mówił sędzia Maciej Rutkiewicz, który wydał to postanowienie.