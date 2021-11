Marszałek Sejmu grozi: Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami

Alaksander Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granice Polski to atak na granice Unii Europejskiej i członka NATO; nasi sojusznicy jednoznacznie i solidarnie potępili tę agresję i wezwali do jej zakończenia - podkreśliła w poniedziałek marszałek Sejmu Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu w poniedziałkowym wystąpieniu telewizyjnym stwierdziła, że rozpoczęła się największa do tej pory próba bezprawnego, masowego i siłowego naruszenia integralności wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej.

Przypomniała, że hybrydowe działania Alaksandra Łukaszenki trwają od wiosny tego roku, w wyniku których gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską, a od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 30 tys. takich prób.

Łukaszenka naraża życie i zdrowie migrantów by prowokować i doprowadzić do eskalacji kryzysu. To trzeba jednoznacznie potępić. Aleksander Łukaszenka musi liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Atak na granice Polski to atak na granice Unii Europejskiej i członka NATO. Już dziś nasi sojusznicy jednoznacznie i solidarnie potępili tę agresję i wezwali do jej natychmiastowego zakończenia - dodała.