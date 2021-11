Dochodzenie ws. skandalicznego wpisu Kurdej-Szatan. Nazwała funkcjonariuszy SG "mordercami"

Pieniądze, z których finansowana jest budowa zamku w Stobnicy, mogą pochodzić z przestępstw – do takich wniosków doszli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak informuje TVP 3 Poznań, chcą, by prokuratura wszczęła śledztwo. Do tej pory aktem oskarżenia objęto sześć osób, ale nie można wykluczyć, że dojdzie do kolejnych zatrzymań