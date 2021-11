Sygnalistka znów nadaje - na Facebooka. "Potrzebne nowe zasady i standardy"

Platforma Facebook zagraża zdrowiu i dobrobytowi naszych obywateli - oświadczyła w poniedziałek podczas wysłuchania publicznego, zorganizowanego przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego, Frances Haugen, była menedżerka Facebooka

Platforma Facebook zagraża zdrowiu i dobrobytowi naszych obywateli, podkopuje demokrację. Zwalczanie takich negatywnych skutków mogłoby być proste, ale tak się nie dzieje - oznajmiła Haugen. - Kierownictwo firmy wie, jak zabezpieczyć Facebook i Instragram, ale nie wprowadzają koniecznych zmian, ponieważ stawiają swoje ogromne zyski przed dobrem ludzi. Konsekwencje są bardzo poważne. (…) Jest to firma, która zarabia miliardy na poświęcaniu bezpieczeństwa - także dzieci - na rzecz zysków i jest to nie do przyjęcia - dodała.