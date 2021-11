Ford coraz lepiej w Polsce

W październiku 2021 r. Ford znalazł się na podium sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w Polsce. Zajmując trzecie miejsce, marka sprzedała 2 657 pojazdów, w tym 1 690 samochodów osobowych i 967 dostawczych. Dało to 7,29 proc. udziału w niezwykle konkurencyjnym rynku, a tym samym poprawę rok do roku o 1,64 p.p.

Po dziesięciu miesiącach 2021 r. Ford umocnił się natomiast na szóstej pozycji pod względem sprzedaży w Polsce. Producent w tym czasie znalazł nabywców na 24 221 samochodów, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 16,8%.

Sprzedaż 1 690 samochodów osobowych spowodowała wzrost udziału w rynku z 4,59% do 5,41%. Przez pierwszych dziesięć miesięcy Ford sprzedał natomiast 16 084 pojazdy z tego segmentu - o 10,6% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Co warte odnotowania – sprzedaż Forda do klientów indywidualnych w minionych 10-ciu miesiącach wzrosła o 37,55% w porównaniu z okresem styczeń-październik ubiegłego roku.

W październiku hitem marki był Focus, który odnotował znakomite wyniki sprzedaży. Nowych nabywców znalazło bowiem 699 egzemplarzy, dzięki czemu model znalazł się na szóstym miejscu w zestawieniu najpopularniejszych modeli osobowych w Polsce. Oznacza to także wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 33,1% i imponujący udział w całkowitej sprzedaży marki – 41,4%. Drugim najlepiej sprzedającym się w październiku modelem Forda był EcoSport – 210 sprzedanych egzemplarzy oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku aż o 438,5%. Na podium marki znalazła się także Kuga (184 sprzedane egzemplarze), która zanotowała wzrost względem października ubiegłego roku o 7%.

Również Focus jest zdecydowanym liderem sprzedaży, w segmencie samochodów osobowych Forda, w okresie od stycznia do października 2021 r. 4 228 egzemplarzy, które znalazły nabywców w tym okresie, oznacza 26,3% udziału w całkowitej sprzedaży marki. Razem z Pumą (2 887 sprzedanych sztuk) i Kugą (2 203 sztuki) modele te odpowiadają za 57,9% sprzedaży samochodów osobowych. Puma i Kuga dodatkowo zanotowały ogromny wzrost zainteresowania względem ubiegłego roku – odpowiednio o 57,2% i 74%.

Doskonale na polskim rynku radzi sobie całkowicie elektryczny Mustang Mach-E, który w październiku był trzecim najchętniej kupowanym osobowym samochodem elektrycznym, zaś wśród średniej wielkości elektrycznych SUV-ów zajął drugie miejsce.

W październiku Ford został wiceliderem sprzedaży w segmencie samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Marka znalazła nabywców na 967 pojazdów, co oznacza wzrost względem ubiegłego roku o imponujące 31,7%. Ford cały czas pozostaje także drugą najlepiej sprzedającą się marką samochodów dostawczych w całym 2021 r. W okresie od stycznia do października znalazł bowiem nabywców na 8 137 pojazdów – o 31,4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Daje to 13,46% udziału w tym rynku.

Bestsellerem marki w październiku był Transit, który znalazł się na 3. miejscu zestawienia najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. 346 egzemplarzy oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 18,1%. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Transit Custom (7. miejsce, 253 sztuki, wzrost 40,6% rdr) oraz Transit Connect (9. miejsce, 194 sztuki, wzrost o 79,6% rdr).

Doskonałym wynikiem może pochwalić się także Ranger, który jest zdecydowanie najpopularniejszym pick-upem na polskim rynku. 122 sprzedane egzemplarze oznaczają wzrost względem ubiegłego roku o 84,9% i udział w rynku na imponującym poziomie 48,6%. W ciągu 10-ciu miesięcy 2021 roku do klientów trafiło 1 476 nowych Fordów Rangerów, o 109% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przewaga Rangera nad drugim w zestawieniu konkurentem wynosi ponad 500 sztuk.

Ford pozostaje liderem rynku nowych minibusów. Marka w październiku sprzedała 209 takich pojazdów – 25,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na koniec października sprzedaż w 2021 r. osiągnęła poziom 1 782 egzemplarzy, co oznacza poprawę względem ubiegłego roku o 50,9% oraz udział w rynku – 25,48%.

