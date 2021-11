Cyfryzacja KPRM: 13 mln Polaków założyło profil zaufany

Profil zaufany, który pozwala potwierdzić tożsamość w internecie przy korzystaniu z e-usług, założyło już 13 milionów Polaków - poinformowała kancelaria premiera w środowym komunikacie

KPRM przypomniała, że Profil zaufany (PZ) obchodzi w tym roku 10. urodziny, wskazując, iż profil zaufany to przypisany do naszego numeru PESEL zbiór danych o nas samych, który jak klucz do e-usług otwiera dostęp do e-administracji.

Każdy z nas może mieć tylko jeden profil zaufany. Nie można go kupić ani zobaczyć, ale warto go mieć. Założenie PZ jest bezpłatne. Profil zaufany jest ważny 3 lata, jednak w dowolnym momencie można przedłużyć jego ważność. Stale pracujemy nad tym, aby przybywało spraw, które można załatwiać online, korzystając właśnie z profilu zaufanego – zapewnił minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, cytowany w komunikacie.

Według kancelarii premiera, dzięki profilowi zaufanemu można – bez wychodzenia z domu - online m.in. zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy konta Mój GOV, wysłać przez internet pismo ogólne do urzędu, zawnioskować online o odpisy aktów stanu cywilnego, przez internet zameldować się lub wymeldować na/z pobyt stały/czasowy, zgłosić narodziny dziecka, sprawdzić aktualną liczbę punktów karnych, uruchomić aplikację mObywatel, czyli cyfrowy portfel na dokumenty, w znajduje się m.in. elektroniczne odwzorowanie dowodu osobistego, prawa jazdy, czy dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenie szczepienia przeciw COVID-19, rozliczyć podatki.

KPRM przypomniała, że profil zaufany powstał w 2011 r. Do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób, w większości - urzędnicy. W lipcu 2017 r. miało go milion Polaków. Rok później – 2 miliony.

Kancelaria zamieściła też dalszy harmonogram: 3 miliony profili zaufanych założono do 11 marca 2019 r., 4 miliony profili zaufanych do 18 lipca 2019 r. 5 milionów profili zaufanych – 12 lutego 2020 r. 6 milionów profili zaufanych – 9 kwietnia 2020 r. 7 milionów profili zaufanych – 18 czerwca 2020 r. 8 milionów profili zaufanych – 25 września 2020 r. 9 milionów profili zaufanych – 14 stycznia 2021 r. 10 milionów profili zaufanych - 23 marzec 2021 r. 11 milionów profili zaufanych – 20 maja 2021 r. 12 milionów profili zaufanych – 26 lipca 2021 r. 13 milionów profili zaufanych – 9 listopada 2021 r.

Tylko od początku tego – 2021 – roku do 11 października profil zaufany założyło 4 miliony Polaków. W ubiegłym roku taki wynik osiągnęliśmy na początku grudnia. To nie tylko jubileuszowy, ale także najlepszy rok w historii profilu zaufanego – podkreślił Adam Andruszkiewicz, cytowany w komunikacie.

KPRM zachęciła także do zakładania profilu osoby, które jeszcze tego nie zrobiły.

Najszybszy sposób na zdobycie PZ to założenie go za pośrednictwem banku. Taką możliwość dają PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, kilkaset banków spółdzielczych oraz platforma Envelo - wskazano w komunikacie.

Kolejnym sposobem na założenie profilu jest wypełnienie internetowego wniosku i wizyta w jednym z ponad 1500 punktów potwierdzających. Od czerwca możliwe jest także potwierdzenie PZ podczas wideospotkania z urzędnikiem.

PAP/mt

