Cyfrowy pieniądz będzie w obiegu? EBC: „Prawdopodobnie”

Cyfrowy pieniądz banku centralnego doczeka się prawdopodobnie statusu środka płatniczego uznanego przez prawo. Byłby to naturalny, kolejny etap popularyzacji cyfrowej waluty i oswajania z nią konsumentów – aby oprócz gotówki system finansowy oferował pieniądz w wersji cyfrowej. O tym, że rozważane jest wprowadzenia cyfrowego pieniądza do obiegu powiedział członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, zastrzegając, że kwestia nie jest oczywista i musi być poprzedzona przeprowadzeniem dogłębnych analiz – czytamy na portalu Bankier.pl

Fabio Panetta, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), mówił 9 listopada w Helsinkach, że ewentualne wprowadzenie do obiegu cyfrowego pieniądza banku centralnego (CBDC) posłuży zachowaniu powszechnego dostępu do pieniądza najwyższej mocy, w czasach kiedy elektroniczne instrumenty płatnicze i pieniądz bezgotówkowy (zapisywany na rachunkach banków komercyjnych) stają się coraz bardziej popularne.

W opinii Panetty konsumenci mają zaufanie do pieniądza bezgotówkowego. Opiera się ono na pewności, że w każdej chwili mogą wypłacić go w postaci gotówki, co gwarantuje bank centralny. Równowagę tę mógłby naruszyć spadek popytu na pieniądz gotówkowy, niemniej warunki rynkowe się zmieniają, a banki muszą się dostosowywać do postępującej digitalizacji gospodarki.

Projekt cyfrowego euro jest obecnie w stadium analiz. Jednym z obszarów badań są problemy prawne, a w szczególności pytanie, czy cyfrowy pieniądz banku centralnego powinien mieć status prawnego środka płatniczego. Przypomnijmy, że oznacza to, w uproszczeniu, iż nie można odmówić przyjęcia takiej formy płatności do uregulowania zobowiązania o charakterze pieniężnym – informuje portal Bankier.pl.

bankier.pl/mt

