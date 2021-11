W środę w PE debata na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

W środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Kierownictwo PE podjęło decyzję o odpowiedniej zmianie w porządku obrad. Debata o kryzysie na granicy zastąpi planowane wcześniej posiedzenie podsumowujące szczyt UE

Debata ma odbyć się około godziny 16.00.

Również w środę, na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy z prezydentem USA Joe Bidenem będzie rozmawiać przebywająca z wizytą w Waszyngtonie szefowa KE Ursula von der Leyen.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaapelował we wtorek w Berlinie do UE o działanie w tej sprawie. „Rozpoczęliśmy debatę na temat unijnego finansowania fizycznej infrastruktury granicznej. To musi być zrealizowane niezwłocznie” - oświadczył.

W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów idącej po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował po południu, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy, pilnują ich służby białoruskie.

