Sasin: spółki Skarbu Państwa wspierają naszych funkcjonariuszy na granicy

Spółki Skarbu Państwa wspierają naszych żołnierzy i funkcjonariuszy na granicy polsko-białoruskiej, podejmują takie działania nie pierwszy raz, kierując się społeczną odpowiedzialnością biznesu - powiedział w środę w Zamościu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Wicepremier Sasin odwiedził w środę Zamojskie Zakłady Zbożowe, uczestniczył w przekazaniu kilkunastu tysięcy wyrobów cukierniczych, które trafią do służb zaangażowanym w ochronę naszej granicy wschodniej.

Spółki Skaby Państwa jak w każdej sytuacji, kiedy potrzebne jest wsparcie dla Polaków, czy instytucji państwa, również i tym razem tego wsparcia udzielają. To nie pierwszy raz, kiedy kierując się społeczną odpowiedzialnością biznesu spółki tego typu podejmują działania. Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa to również wówczas spółki były na pierwszej linii działań w walce o zdrowie i życie Polaków – powiedział w Zamościu Sasin.

Podkreślił, że dzisiaj nasz kraj boryka się z jeszcze innym zagrożeniem naszego bezpieczeństwa „poprzez niekontrolowany, ale jednocześnie reżyserowany poza naszymi granicami napływ migrantów”. „Dzisiaj również spółki Skarbu Państwa są tymi, które wspierają naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w tych działaniach” – dodał Sasin.

Zaznaczył, że na apel ministerstwa aktywów państwowych szeroko odpowiedziały już spółki Skarbu Państwa, takie jak m.in. KGHM, PGNiG, Polska Grupa Energetyczna, PZU.

Zaoferowały wsparcie, które będzie polegać na doposażeniu naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w te rzeczy, które zdecydują o tym, że komfort ich służby będzie znacznie wyższy (…) Dlatego będziemy kupować tego typu wyposażenie jak np. bielizna termoizolacyjna, kubki termiczne, ogrzewacze do rąk, latarki. Wszystko to, co zostało nam przekazane jako zapotrzebowanie i oczekiwanie ze strony naszych żołnierzy i funkcjonariuszy – uzupełnił.