Medal KSAP dla Adama Glapińskiego

Polska ma tradycje urzędnicze, a z Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wychodzi najlepsza kadra - powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński, który otrzymał w środę z rąk dyrektora KSAP medal 30 lat w służbie publicznej.

Jak poinformował w środowej informacji Narodowy Bank Polski (NBP), szef banku centralnego prof. Adam Glapiński został uhonorowany medalem 30 lat w służbie publicznej przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Odznaczenie wręczył dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) Wojciech Federczyk podczas inauguracji nowego rocznika słuchaczy, która jednocześnie była zwieńczeniem obchodów 30-lecia działalności szkoły.

Polska ma tradycje urzędnicze (…), a z KSAP-u wychodzi najlepsza kadra, (…) ta najlepsza część kadry urzędniczej” - powiedział cytowany w komunikacie prof. Glapiński podczas wykładu inaugurującego. Szef NBP nawiązał - jak dodano - „do idei przyświecających działaniom śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, który wierzył, że dobrze wykształcona i zaangażowana kadra urzędnicza jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania państwa”.

Mamy (…) wszyscy jeden, wspólny cel – rozwój polskiej gospodarki i wzrost dobrobytu Polaków – stwierdził prof. Adam Glapiński.

Przekazano, że uroczystość zbiegła się z emisją banknotu kolekcjonerskiego i złotej monety kolekcjonerskiej upamiętniających śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP) powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych; działa w oparciu o ustawę o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, uchwaloną przez Sejm 14 czerwca 1991 r. Przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników dla administracji Rzeczypospolitej Polskiej. W oparciu o współpracę z administracją publiczną, szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi, oferuje kształcenie stacjonarne i ustawiczne.

Absolwenci KSAP są zobowiązani do podjęcia i wykonywania pracy przez okres co najmniej pięciu lat w urzędach administracji publicznej, na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

PAP/RO