Grodzki wpuścił do RPP człowieka, któremu służby cofnęły poświadczenie

Portal wPolityce.pl ustalił, że Marszałek Senatu Tomasz Grodzki dwukrotnie zlekceważył oficjalne informacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące Przemysława Litwiniuka, którego w Senacie przeforsowano na członka Rady Polityki Pieniężnej. Teraz osoba, wobec której służby mają poważne wątpliwości dotyczące rękojmi zachowania tajemnicy państwowej, będzie miała dostęp do informacji niejawnych

Litwiniuk został członkiem Rady Polityki Pieniężnej w styczniu tego roku. Jego kandydaturę zgłosiła grupa senatorów, których poparł Marszałek Tomasz Grodzki. Portal wPolityce.pl ustalił, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dwukrotnie ostrzegała prof. Tomasza Grodzkiego przed tą decyzją personalną. Z naszych informacji wynika, że Grodzki został poinformowany o wątpliwościach Agencji na temat Litwiniuka 30 grudnia 2021 roku. Bez skutku. Nadal forsowano kandydaturę byłego współpracownika Polskiego Stronnictwa Ludowego. 10 stycznia Agencja przesłała do Grodzkiego pismo, w którym alarmowała o ryzyku związanym z brakiem możliwości dokładnego sprawdzenia tej kandydatury. 12 stycznia Litwiniuk, decyzją Senatu, wszedł w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Okazuje się, że Przemysław Litwiniuk wszedł w orbitę zainteresowań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już w 2012 roku. Wtedy ówczesny zastępca szefa ABW, płk. Jacek Mąka zadecydował o cofnięciu mu zgodę na dostęp ci informacji niejawnych. Decyzję podtrzymała KPRM. Litwiniuk nie zgodził się z tą decyzją i skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten podtrzymał decyzję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W lutym 2014 roku, także Naczelny Sąd Administracyjny przyznał ABW słuszność, co prawomocnie zakończyło sprawę. Z naszych informacji wynika, że także dziś Agencja ma poważne wątpliwości wobec Przemysława Litwiniuka, a w szczególności w kwestii jego dostępu do informacji niejawnych. Stąd postępowanie ABW i wniosek do Marszałka Grodzkiego o wstrzymanie się z nominacją Litwiniuka do Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja Tomasza Grodzkiego zmusiła ABW do umorzenia postępowania.

Źródła wPolityce wskazują na konkretne zagrożenia wynikające z decyzji Senatu i brakiem reakcji Tomasza Grodzkiego. Wskazuje się na bezpośrednie bezpieczeństwo państwa.

Dostęp do informacji niejawnych przyznaje się tylko osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy. Stąd skomplikowane postępowania sprawdzające Agencji, które wymagają czasu i ciszy – mówi źródło.

Co sprasza się w takim postępowaniu? Choćby czy jest ona podatna na wywołanie presji, czy pojawiają się informacje, które mogą być narzędziem szantażu ze strony np. obcych służb specjalnych, ale także wywiadowni gospodarczych, czy wręcz dużych korporacji, które w nieczystej grze mogą wykorzystać osobę, która ma dostęp do informacji niejawnych.

