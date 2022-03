Władze Ełku: Przyjmiemy uchodźców z dużych miast Ukrainy

Przygotowujemy się na przyjęcie grup uchodźców z Ukrainy, którzy mogą zostać relokowani z większych miast w kraju - poinformował PAP prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz. Mazurskie miasto przystosowuje m.in. miejsca zakwaterowania w placówkach edukacyjnych

Zdaniem Andrukiewicza, należy spodziewać się, że z rejonów, w których w tej chwili jest bardzo tłoczno, czyli Warszawy, Krakowa czy miast przygranicznych, będzie następowała relokacja uchodźców do mniejszych miejscowości, w tym mazurskiego Ełku.

Staramy się być na to przygotowani, wyznaczamy w naszych placówkach edukacyjnych po około 20 miejsc, tak, by pomieszczenia nie były zatłoczone. Uchodźcom trzeba zapewnić nocleg i wyżywienie, dostęp do pryszniców, ale jednocześnie możliwość zachowania intymności. Te sale są już częściowo wyposażone w łóżka i materace, pozostałe zostaną doposażane - powiedział.