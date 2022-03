Leki przeciwgorączkowe dla dzieci - co warto wiedzieć?

Każdy rodzic doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że gorączka pojawia się u dzieci naprawdę bardzo często. W większości wypadków występuje nagle oraz niespodziewanie, co z pewnością martwi wielu rodziców. Jest ona objawem infekcji, a dodatkowo maluch często poza samą podwyższoną temperaturą, boryka się także z gorszym samopoczuciem, co przejawia się osowiałością, marudnością czy płaczem. W takich momentach rodzic chce jak najszybciej pomóc swojemu dziecku i podać mu lek. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest gorączka?

Prawidłowa temperatura ciała człowieka w przypadku, gdy pomiar przeprowadzany jest pod pachą, wynosi 36,6°C. Jak się nazywają stany, kiedy jest ona znacznie wyższa?

• Stan podgorączkowy. Temperatura ciała przekracza 36,6°C, aczkolwiek nie jest wyższa niż 38°C.

• Gorączka umiarkowana. W tym wypadku temperatura ciała zawarta jest w przedziale od 38°C do 38,5°C.

• Wysoka gorączka. Tutaj temperatura ciała chorego przekracza 38,5°C.

• Hiperpireksja. To najwyższa możliwa gorączka, która jest większa niż 41,5°C

Gorączce często towarzyszą inne objawy takie jak ból gardła, osłabienie czy zatkane zatoki. Warto wtedy sięgnąć po krople na katar, które udrożnią górne drogi oddechowe uwalniając od nieprzyjemnego dyskomfortu.

Leczenie objawów przeziębienia i grypy u dorosłych i dzieci różni się, przede wszystkim dawkowaniem leków. Sprawdźmy poniżej na co warto zwracać uwagę.

Czy leki przeciwgorączkowe dla dzieci warto podawać zawsze?

Jak się okazuje, nie każda podwyższona temperatura jest powodem, aby podawać swojemu maluchowi odpowiednie leki. Najważniejsze jest to, aby stale obserwować dziecko, a także prawidłowe sprawdzać jego temperaturę. Wedle zaleceń Amerykańskiej Akademii Pediatrii i brytyjskiego NICE najważniejsze w działaniu przeciw gorączce u dziecka, jest nie jej obniżenie, a poprawienie komfortu malucha. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że badania wykazały, że nieznacznie podwyższona temperatura skraca czas infekcji, a także łagodzi jej przebieg.

Leki przeciwgorączkowe dla dzieci - co warto wiedzieć?

Z pewnością doskonale wiesz, że w zbiciu gorączki u dziecka najlepiej sprawdzają się tabletki na gorączkę. Różnic pomiędzy tymi środkami jest naprawdę wiele, jednak to ibuprofen oraz paracetamol są najpopularniejszymi. Drugi z nich zapewnia działanie przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe. Z kolei ibuprofen działa także przeciwzapalnie. Najważniejsze jest to, że zarówno jeden, jak i drugi lek bez większego problemu można podawać dzieciom. Bardzo istotne jest dawkowanie, dlatego paracetamol doustnie należy podawać w formie 10-15 mg/kg m.c. co 4-6 godzin. Środki zawierające paracetamol to już skala 5-10 mg/kg m.c. co 6-8 godzin.

W jakiej postaci podawać dziecku leki?

W niektórych sklepach można spotkać się z wieloma formami leków. To, na jaką postawisz, w dużej mierze zależne jest od wieku dziecka oraz jego chęci współpracy. Kiedy masz do czynienia z noworodkiem, to czopki będą najlepsze. Dzieci w wieku przedszkolnym powinny otrzymywać zawiesiny, syropy lub roztwory. Z kolei starsze dzieci już bez większego trudu mogą radzić sobie z takimi medykamentami jak saszetki, granulaty czy kapsułki.