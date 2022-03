Rosja powraca do czasów Związku Radzieckiego!

W rosyjskim mieście Saratov w kolejce po cukier trzeba było odczekać półtorej godziny i nic nie zapowiada, by kolejki miały ulec redukcji, a wręcz przeciwnie

Niektóre produkty dnia codziennego, takie jak cukier, stają się w Rosji dobrem luksusowym. Cukier czy gryka w tempie ekspresowym znikają z półek sklepowych, wprowadzając popłoch wśród ludności, ale także i lokalnych władz. Prezydent miasta Saratov ogłosił, że powstają specjalne sklepy, które oferować będą podstawowe produkty spożywcze. Z punktu widzenia politycznego, jest to rozsądne posunięcie. Jednak władze miasta widocznie nie przewidziały, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu asortyment, bowiem już od pierwszych dni uruchomienia punktów setki osób wyruszyły do nich na zakupy.

Ludzie dzielą się poradami na temat tego, gdzie można dostać cukier. To szaleństwo – mówi Viktor Nazarov.

Babcia Nazarova poprosiła go, by odwiedził jeden z punktów celem wykonania podstawowych zakupów. Jak mówi, problemy z dostaniem produktów spożywczych są coraz bardziej uciążliwe.

To smutne i zabawne jednocześnie. Miesiąc temu wszystko było w porządku, a teraz rozmawiamy o latach 1990, kupując produkty z obawą, że niedługo ich zabraknie.

Po półtorej godziny, Nazarov odniósł sukces w postaci uzyskania pięciu kilogramów cukru. Więcej nie pozwolono mu zakupić.

Z kolei na Twitterze popularne są filmiki z Rosji, w których osoby dokonujące zakupów wręcz rzucają się na ostatnie opakowania cukru bądź innych produktów spożywczych.

Jak reagują władze rosyjskie? Udają, że problemu nie ma, bądź też uważają to za sztuczne napędzanie paniki, nie mającej pokrycia w rzeczywistości.

To co dzieje się dzisiaj z cukrem ma na celu wywołanie paniki w społeczeństwie – ogłosiły władze obwodu omskiego, które w ostatnim czasie borykają się z podobnymi problemami co Saratov.

Tak jak w 2020, pragnę zapewnić naszych obywateli i teraz: jesteśmy w stanie w pełni zaopatrzyć się w cukier i grykę. Nie ma powodu by panikować i wykupywać te dobra – starczy ich dla wszystkich – przemówił publicznie Viktoria Abramchenko, rosyjska polityk i ekonomistka.