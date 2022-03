Pandemia nie zatrzymała inwestycji w zielone aktywa

Pandemia wstrzymała wiele inwestycji firmowych, ale nie dotyczyło to zielonych aktywów. Wyniki EFL potwierdzają, że popyt na elektryczne samochody i fotowoltaikę jeszcze nigdy nie był tak wysoki

W 2021 roku Grupa sfinansowała ekoaktywa o wartości ponad 224 mln zł, co przełożyło się na ponad 114% dynamikę rok do roku. Eksperci spółki spodziewają się, że pod wpływem nowych przepisów, rynek instalacji słonecznych w drugiej części roku przystopuje, a wojna w Ukrainie wyhamuje produkcję wielu modeli aut.

Z raportu „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” wynika, że niemal wszyscy polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP są świadomi wpływu, jaki wywierają na środowisko, a co drugi w praktyce dba o klimat. Dziś działania proekologiczne to nie jest chwilowa moda, lecz wyraz wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy. Firmy nie zapomniały o tym nawet w czasie pandemii, kiedy mierzyły się z zupełnie nowymi problemami. Zarówno udział energii słonecznej w przyroście mocy jak sprzedaż aut elektrycznych biją kolejne rekordy i wydawać by się mogło, że nic tego nie zatrzyma. W przypadku pierwszego obszaru rzeczywiście pierwsze miesiące tego roku są bardzo intensywne, gdyż konsumenci chcą zdążyć z instalacjami do zmiany przepisów, które wchodzą w życie od kwietnia. Potem nieco zwolnimy. Dla wielu firm nadal to jednak będzie ważny kierunek w ich transformacji energetycznej. Również inwestycje w auta elektryczne, w obliczu trwającej wojny w Ukrainie, nieco wyhamują. Ale w dłuższej perspektywie, drożejąca ropa, uniezależnienie się od rosyjskich surowców mogą spowodować większy nacisk na rozwój elektromobilności. Obok oczywiście rozwoju alternatywnych źródeł energii jak panele słoneczne czy elektrownie wiatrowe, gdzie jest potrzebna nie tylko zmiana prawa, ale i przygotowanie całej infrastruktury – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

Więcej prądu…

Grupa EFL jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce. I to zarówno na rynku finansowania elektrycznych samochodów jak i odnawialnych źródeł energii. W 2021 roku sfinansowała ekoaktywa o wartości ponad 224 mln zł, co przełożyło się na ponad 114% dynamikę rok do roku.

Wartość elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych wyleasingowanych przez EFL w pandemicznym 2021 roku była aż o 88% wyższa niż przed rokiem i wyniosła prawie 50 mln zł. Najczęściej wybieranym przez klientów modelem była Tesla. Duży udział w ekoflocie finansowanej przez Grupę EFL mają pojazdy ciężkie (głównie zasilane paliwami alternatywnymi – CNG, LNG) – wartość udzielonego finansowania wyniosła ponad 30 mln, przy ponad 44% wzroście rok do roku.

… i słońca dzięki EFL

Z uwagi na zmieniające się w 2022 roku przepisy dotyczące fotowoltaiki, ubiegły rok obfitował w słoneczne instalacje. Jak wynika z danych Agencji Rynku Energii, w 2021 roku źródła odnawialne stanowiły już prawie jedną trzecią mocy zainstalowanych, a energia słoneczna przewyższa wiatrową (7,7 GW wobec 7,1 GW). Ta dynamika jasno oznacza zapotrzebowanie na finanowanie tego typu instalacji, którego udziela EFL. Spółka w ubiegłym roku wyleasingowała panele fotowoltaiczne o łącznej wartości 132 mln zł, co oznacza aż 185% dynamikę r/r.

Dla Grupy EFL słoneczne instalacje to bardzo ciekawy segment rynku, a nasza oferta jest odpowiedzią na potrzeby klientów biznesowych. Działania w obszarze „zielonej” energii są zapisane w strategii Grupy Credit Agricole – Together 2022. Zakłada ona między innymi podejmowanie działań w obszarze transformacji energetycznej oraz wzmocnienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu w całej Grupie – mówi Wojciech Przybył z EFL.

Mat.Pras./KG