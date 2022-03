Szydło: Mamy w Polsce węgiel, z którego powinniśmy zacząć korzystać

„Uważam, że strategia energetyczna UE powinna być przedyskutowana na nowo. Te założenia powinny być zmienione. Pierwszym i podstawowym zadaniem powinno być uniezależnienie się od rosyjskich surowców, i to jak najszybsze, nie w 2030 roku, jak niektórzy próbują nas przekonywać, tylko natychmiast. Szukanie alternatywnych źródeł i też zastanowienie się nad tym, czy nie wykorzystywać tych zasobów, które mamy” – mówiła na antenie Polskiego Radia 24 była premier, obecnie zaś eurodeputowana Beata Szydło

Jest grupa państw, która robi wszystko, żeby te sankcje nie weszły w życie, bądź były rozmyte. Zresztą nie jest to nic nowego w Unii Europejskiej, bo wielokrotnie już były podejmowane takie działania, które miały na celu przede wszystkim chronienie interesów gospodarczych tych najsilniejszych, czyli przede wszystkim Niemiec, ale również Francja i Holandia i część państw, które w tej chwili próbują mimo wojny toczącej się na Ukrainie, mimo że giną dzieci, kobiety, niewinni ludzie, że Putin morduje Ukraińców, to jednak ciągle w takim stylu brukselskim toczy się dyskusja o niczym — mówiła Beata Szydło.

Zapytana, czy Polska dostanie pieniądze z KPO, Beata Szydło odpowiedziała:

Niestety jest część polskich europosłów z opozycji i politycy opozycji w Polsce, którzy bardzo ciężko pracują na to, ażeby wspierać Brukselę w działaniach przeciwko Polsce

Bruksela ma świadomość tego, że część polityków w Polsce akceptuje takie działanie. I tym bardziej pozwalają sobie politycy brukselscy na uderzanie przeciwko Polsce, mimo że Polska jest najbardziej zaangażowanym w tej chwili krajem w pomoc Ukraińcom — zaznaczyła.

Moim zdaniem elity brukselskie swojego postępowania nie zmienią. Ta wojna w Ukrainie postrzegana jest jako mało istotna z ich punktu widzenia. Przede wszystkim liczą się interesy — oceniła była premier.

My nie potrzebujemy podziękowań, my nie potrzebujemy specjalnego traktowania. Chcemy tylko, żeby Unia Europejska włączyła się w ten proces pomocy dla Ukraińców, żeby wsparła kraje, które dzisiaj otwierają swoje drzwi dla tych, którzy dzisiaj przed wojną uciekają — zauważyła.

Komisarz Timmermans powinien przestać pełnić swoją funkcję i zostać odsunięty od spraw związanych z polityką energetyczną i klimatyczną w UE, dlatego że jego koncepcje i wszystko to, co on tutaj forsuje na siłę jest po prostu niebezpieczne dla gospodarki europejskiej. W PE jako europosłowie Zjednoczonej Prawicy bardzo mocno przekonujemy, że to jest zła droga i że trzeba odejść od tych nierealnych koncepcji, które Timmermans na siłę prowadzi. Szczególnie teraz, kiedy jest wojna w Ukrainie, kiedy ten konflikt niestety coraz bardziej uderza w gospodarkę europejską, trzeba zweryfikować te postawy, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że to nie jest łatwe, dlatego że jak już wcześniej wspomniałam polityka brukselska jest bardzo zamknięta i realizuje przede wszystkim określone cele i nawet wojna, jak widać, nie jest w stanie tutaj zmienić pewnych postaw. Zresztą najlepszym przykładem jest Nord Stream 2, o którym mówiliśmy od początku, że jest to projekt polityczny i trzeba go natychmiast zatrzymać i dopiero wojna zweryfikowała myślenie niektórych polityków tutaj w Brukseli i otworzyła im oczy — stwierdziła Beata Szydło.

To pokazuje, że takie postaci jak Frans Timmermans, nie zmienią swoich postaw — zaznaczyła. W jej ocenie „wielu politykom ta wojna otworzyła oczy i stała się jasnym potwierdzeniem, że głos płynący z Polski był głosem prawdziwym, pokazującym te zagrożenia”.

Część elit brukselskich jest ciągle zamknięta na tę rzeczywistość, która dzieje się na naszych oczach — zwróciła uwagę.

