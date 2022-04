Rosja na sprzedaż!

W sieci pojawiła się strona, za pośrednictwem której można kupić kawałek Rosji!

To może brzmieć dziwnie, ale na stronie Russian for sale można symbolicznie kupić kawałek Rosji. Projekt jest autorstwa agencji Leavingstone (z Gruzji). Zbierane środki przeznaczane są na wsparcie Ukrainy. Do tej pory kwota sięga prawie 20 tysięcy dolarów.

Sprzedajemy Rosję kawałek po kawałku, a zebrane pieniądze przekazujemy na pomoc Ukraińcom w odbudowie ich kraju. Dołącz do nas! W odpowiedzi na imperialistyczną agresję Rosji postanowiliśmy sprzedać jej terytoria na dobre! Putin jest znany z zagarniania ziem innych krajów. Dajmy mu więc posmakować jego własnego lekarstwa. Oferujemy Ci możliwość pomocy Ukrainie, stając się właścicielem rosyjskich ziem w postaci NFT - każdy unikalny kawałek ma swoją własną nazwę, rozmiar i dziwnie autentyczne godło. Wybierz jedną lub wiele z nich na mapie - czytamy w opisie platformy.

Jak wygląda proces?

1. Pierwszy pakiet: Ziemia Rosyjska jest na sprzedaż, w całości! W Rosji jest około 2500 unikalnych regionów - przekształciliśmy je w NFT. Zdobądź swój własny kawałek i dołącz do naszej społeczności. Jesteśmy pewni, że będziesz w jej posiadaniu lepiej niż rosyjski rząd.

2. Następnie będziemy sprzedawać rosyjskie budynki: Kreml, Wieża Ostankino, Pałac Zimowy, a nawet osobisty dom Putina o wartości 956 832 500 dolarów i bunkier. Jeśli lubisz postsowiecką estetykę architektury Chruszczowki, na pewno Ci się spodoba.

3. Trzecia sprzedaż jest bardzo duża. Wystawimy na aukcję samego Lenina. Tak. Wypchany dziadek czerwonej rewolucji będzie wystawiony na sprzedaż! I jeszcze raz wyjaśniamy: 100% dochodu z całej naszej działalności zostanie przekazane na wsparcie dla Ukrainy.

Leavingstone/KG