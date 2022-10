Kto skarży na polskie spółki energetyczne?

Spółka Energy Solution stała się znana z dnia na dzień za sprawą skargi złożonej do UOKiK na polskie spółki energetyczne za domniemane narzucania zbyt wysokich marż i zmowę cenową. Zarzut, choć absurdalny, bo spółki handlują energią przez Towarową Giełdę Energii, trafia na podatny grunt mediów opozycyjnych

Prezesem spółki jest Artur Sarosiek, który zasiada jednocześnie w zarządzie spółki GI Hrubieszów Sp. z o. o. (dawna nazwa Aisan Kogeneracja 1). Spółka należała do niedawna do Holding Aisan Investment zarejestrowanego na Cyprze. W zarządzie spółki GI Hrubieszów Sp. z o. o. obok Artura Sarosieka zasiada Zbigniew Poniatowicz, który posiada lub reprezentuje takie firmy jak: Jupiter Investment Sp. z o. o. Radarme Sp. z o. o. czy Radar Sp. z o. o. W każdej tych spółek znajdujemy osoby o rosyjskojęzycznych nazwiskach.

Dlaczego mało znana spółka doradcza składa skargę na spółki skarbu państwa w momencie największego kryzysu energetycznego wywołanego przez Rosję? Jaki ma cel Pan Artur Sarosiek krytykując spółki za wysoką marżę?

Ciekawostką jest też to, ze skarga została złożona w czasie kiedy ruszyła kampania Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej ostrzegająca przed fake newsami i dezinformacją dotyczącą rynku energetycznego. Nasze służby ostrzegają przed aktywnością w przestrzeni publicznej, osób, które taką dezinformację szerzą i musimy być na to przygotowani. To oczywiste, że Rosji zależy na wywoływaniu fali niepokoju w Polsce i w całej Unii, aby zmusić Europę do ustępstw. Nie możemy zapominać, że to element brutalnej wojny informacyjnej jaką prowadzi Kreml. Możemy się spodziewać, że na nowo będą pojawiały się informacje, ze zabraknie węgla, że zabraknie prądu, że winę za sytuację ponoszą rządy i firmy krajów europejskich. Energetyka stała się bardzo ważnym i podatnym na ataki dezinformacyjne sektorem.

Powiązania kapitałowe prowadzące na Wschód powinny być szybko weryfikowane przez służby. W ostatnim czasie bardzo nasiliły się ataki cybernetyczne na infrastrukturę informatyczną państwa, w tym spółek energetycznych. Ruszyła też wzmożona dezinformacja i ataki medialne na spółki energetyczne. Wojna trwa nie tylko na Ukrainie, ale także w naszej przestrzeni informacyjnej i musimy o tym pamiętać.

(BZ)/Zespół wGospodarce.pl

