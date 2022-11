Ekologiczna technologia zasili...wydobywanie ropy

Nowa, norweska farma wiatrowa firmy Equinor jest największą inwestycją tego typu na świecie

W ciągu ostatniego weekendu, największa na świecie pływająca farma wiatrowa zaczęła produkować energię. Inwestycję nazwano Hywind Tampen i już od niedzieli jest ona w pełni funkcjonalna, chociaż planowana jest jej dalsza rozbudowa.

Jestem dumny, że zaczęliśmy produkcję [elektryczną] przy pomocy Hywind Tampen, pierwszej norweskiej i jednocześnie największej na świecie pływającej farmy wiatrowej – oznajmił Geir Tungesvik, wiceprezes dla Equinor.

Konstrukcja ma docelowo posiadać 8 turbin, o łącznej mocy 88 megawatów. Jest to imponujący wynik, a także kolejny ważny krok w rozwoju energetyki odnawialnej. Jednak co ciekawe, firma Equinor czerpie zyski przede wszystkim z branży naftowej oraz gazowej. I to właśnie ten sektor Hywind Tampen ma wspierać. Farma znajduje się obecnie około 140 kilometrów od brzegu norweskiego i będzie zasilać operacje na Morzu Północnym. Norweskie firmy posiadają tam platformy wiertnicze, między innymi platformę Statfjord B – operującą na największym na świecie podwodnym polu naftowym i gazowym. Chociaż brzmi to ironicznie, tak z szerszej perspektywy inwestycja ma sens. Dzięki jej funkcjonowaniu, dojdzie do znaczącej redukcji emisji CO2 w obrębie pól naftowo-gazowych Gullfaks i Snorre.

Dzięki temu roczne emisje CO2 spadną o około 200,000 ton rocznie – ogłosiło Equinor.

Oznacza to, że Norwegia wcale nie ma zamiaru rezygnować w najbliższym czasie z eksportu ropy ani gazu. Co więcej, sankcje nałożone na Rosję mogła nakłonić ten kraj do zwiększenia wydobycia surowców.

Jednocześnie, Norwegia wysuwa się na pozycję lidera w wykorzystywaniu innowacyjnych technologii OZE. Energia elektryczna w tym państwie niemal całkowicie pochodzi z elektrowni wodnych, jest ono też liderem w dziedzinie liczby posiadanych samochodów elektrycznych. Inwestycje takie jak Hywind Tampen udowadniają z kolei, że Norwegia może również zaoferować w przyszłości wiele rozwiązań w przemyśle. Również tym mniej ekologicznym.

Źródło: CNBC