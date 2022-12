Kolejne miliardy euro dla Ukrainy

Udało się uzyskać zgodę polityczną na kolejny pakiet wsparcia obrony Ukrainy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju - 2 mld euro - powiedział w poniedziałek w Brukseli Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych po spotkaniu unijnych szefów dyplomacji

Zostało to odblokowane i to jest myślę najważniejsza, konkretna wiadomość. Dzięki temu będziemy mogli wesprzeć Ukrainę w jej walce z rosyjskimi atakami na ludność cywilną, na infrastrukturę energetyczną - powiedział.

Dodał, że Polsce zależy na wsparciu działaobronnych Ukrainy przed atakami z powietrza, atakami rakietowymi. To jest to, co Polska wspiera - zaznaczył.

Wskazał, że drugą, istotną sprawą są prace nad 9. pakietem sankcji unijnych wobec Rosji, które - jak zaznaczył - posuwają się do przodu. -Choć pozostało kilka kwestii do omówienia - przyznał.

Jak podkreślił, polskie stanowisko jest w tej sprawie jasne. „Sankcje powinny być jak najsurowsze, powinno być jak najmniej wyłączeń, derogacji, jak najmniej możliwości obchodzenia, omijania tych sankcji” - wyjaśnił, dodając, że dyskusje w tej sprawie nadal będą się toczyły.

Skraca się protokół rozbieżności, ale cały czas on pozostaje - dodał dopytywany o sankcje.

Na spotkaniu omówiono także działanie Partnerstwa Wschodniego. „Byliśmy razem z ministrami spraw zagranicznych 5 z 6 krajów Partnerstwa Wschodniego. Nie było z nami Białorusi. To krzesło białoruskie jest puste. Jednak podkreślamy, że Białoruś ma swoje miejsce przy tym stole. Liczymy, że dojdzie do przemian na Białorusi, do demokratyzacji” - wskazał Jabłoński. Dodał, że kraje Partnerstwa Wschodniego powinny docelowo stać się członkami UE.

Na spotkaniu - jak mówił - omawiano też wzrost napięć między Serbią i Kosowem, ofertę europejską dla państw Bałkanów Zachodnich oraz działania Iranu, w tym naruszenia praw człowieka w tym kraju.

PAP, mw