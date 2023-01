Jacek Bromski: Coś co nam się prawnie należy

Organizacje twórców filmów i seriali walczą o tantiemy za pokazywanie ich produkcji w Internecie. Chodzi o stawkę 35 mln zł rocznie.

Już wkrótce rząd zajmie się ustawą wdrażającą tantiemy od VoD. Organizacje zrzeszające twórców filmów i seriali walczą o wynagrodzenia autorskie za pokazywanie ich produkcji w internecie. Honoraria mogą przynieść początkowo 35 mln zł rocznie. Póki co filmowy obawiają się, że zapis ich dotyczący może zniknąć z projektu ustawy, co łączą z wizytą w Polsce szefa Netfliksa Reeda Hastingsa.

Nie walczymy z Netfliksem, ale o coś, co nam się prawnie należy, mówił na spotkaniu z twórcami Jacek Bromski, szef Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W Polsce twórcy i współtwórcy filmów i seriali telewizyjnych otrzymują tantiemy jedynie z tytułu wyświetlania ich produkcji w stacjach telewizyjnych, na płytach DVD, u operatorów kablowych czy w kinach. Jest to zgodne z polskim prawem, czyli ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jednocześnie branża od dawna zabiega o włączenie do tej listy serwisów streamingowych. Stało się to istotne zwłaszcza po okresie pandemii, która jeszcze bardziej spopularyzowała oglądanie treści na platformach VoD. Przez pandemię spadła liczba widzów w kinach, telewizja traci widzów od lat, a płyty DVD to marginalny już rynek.

Polscy twórcy dostają tantiemy za pokazywanie ich produkcji w sieci, ale jedynie z zagranicy, m.in. z Włoch, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Estonii. Te kraje należą do grupy państw, które implementowały unijną dyrektywę o prawa autorskich i prawach pokrewnych.

Czytaj też: UOKiK wszczęło postępowanie przeciwko giełdzie kryptowalut

wirtualnemedia, jb