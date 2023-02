Jarosław Kaczyński o wizycie Joe Bidena: "Konkretne deklaracje"

Liczę, że wizyta w Warszawie prezydenta USA Joe Bidena przyniesie maksymalnie konkretne deklaracje dalszego zaangażowania USA i innych państw w pomoc walczącej Ukrainie, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”.

Prezes PiS, w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, którego fragment opublikował w niedzielę portal wpolityce.pl, został zapytany o przyszłotygodniową wizytę w Polsce prezydenta USA Joe Bidena i o to czy jest ona docenieniem polskiego wysiłku.

Jak dodał, konkrety są konieczne, gdyż Rosja zmobilizowała – jak się ocenia – nawet 0,5 mln żołnierzy.

To trzy razy więcej niż rzuciła na Ukrainę rok temu. Sprzęt mają może nie najnowocześniejszy, ale mają go dużo, wyciągają sukcesywnie z magazynów. To musi być wyrównane przez szybko napływającą pomoc z Zachodu, czołgi, samoloty, rakiety dalekiego zasięgu, pomoc logistyczną, finansową,z wskazał polityk.

Szef PiS został też zapytany, dlaczego tak trudno buduje się koalicje tematyczne, jak czołgowe i za każdym razem spotykają się one z oporami Berlina, czy innych państw.

W Europie kryje się za tym marzenie o powrocie do stanu, który był przedtem. Robiło się wtedy różnego typu bardzo dobre interesy, a pewnej grupie establishmentu europejskiego, także politycznego, żyło się bardzo dobrze. Na rosyjskim tanim gazie niemiecka gospodarka naprawdę dużo korzystała, dawało jej to ważną przewagę. W tle jest jeszcze większy plan – powrotu do polityki bismarckowskiej, czyli Europy podporządkowanej Niemcom, które rządzą w sojuszu z Rosją. Dziś wydaje się to walić, ale jak widać – nie wszyscy z tego zrezygnowali, ocenił Kaczyński.