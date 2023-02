Podatek od darowizny mieszkania. Ile w tym roku?

Przekazując nieruchomość członkom rodziny, osoba przyjmująca darowiznę jest zobowiązana do uiszczenia podatku. Można go uniknąć lub zapłacić krocie

Zgodnie z literą prawa, każdy kto otrzymuje za darmo mieszkanie ma obowiązek zapłacenia podatku.

Przekazanie nieruchomości wymaga sporządzenia oświadczenia i podpisania go u notariusza. Z kolei notariusz ma obowiązek powiadomić urząd skarbowy, że transakcja się odbyła.

Następnie obdarowany ma obliczyć kwotę podatku do zapłacenia i złożyć wypełnione oświadczenie SD-3. W ciągu miesiąca od zawartej transakcji ma go dostarczyć do urzędu skarbowego.

Jeżeli osoba obdarowana jest „członkiem grupy zerowej”, to jest całkowicie zwolniona z płacenia podatku. Do I grupy podatkowej zaliczają się:

- mąż

- żona

- potomkowie: syn, córka

- przodkowie: ojciec, matka, pasierb, macocha, ojczym

Te osoby składają do urzędu deklarację SD-Z2 informujące o zwolnieniu z płacenia podatku, zaraz po sporządzeniu aktu u notariusza.

Jeżeli osoba obdarowana nie złoży deklaracji, wówczas będzie musiała zapłacić podatek zgodny z widełkami dla I grupy osób, wynoszącej 890,30 zł do kwoty 10 434 zł oraz 7 proc. nadwyżki przekraczającej próg 10 434 zł.

Ponieważ wartość nieruchomości zawsze przekroczy powyższą kwotę warto złożyć deklarację.

Przykładowo, jeśli mieszkanie kosztuje powyżej 60 tys. zł to trzeba będzie zapłacić minimum 1 tys. zł.

biznesinteria, jb