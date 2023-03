Szwedzki fundusz kupi w Polsce kolejne mieszkania. Narzuci ceny najmu?

Szwedzki fundusz mieszkaniowy zakupił w Polsce 683 mieszkań. Do końca 2023 roku planuje zwiększyć liczbę wynajmowanych lokali do 947. Powstaje pytanie czy to fundusze w Polsce będą kształtować ceny mieszkań?

Kawalerki, lokale dwu-, trzy a nawet czteropokojowe znajdują się w Krakowie w dzielnicy „Czyżny” oraz w Warszawie min. na Mokotowie. Wszystkie mieszkania należą do szwedzkiego funduszu Heimstaden. Grupa oferuje w pełni wyposażone mieszkania z dostępem do internetu, parkingu, rowerowni, oraz z dostępem do natychmiastowej pomocy w sytuacji awaryjnej.

Grupa Heimstaden działa obecnie w dziesięciu krajach Europy i posiada ponad 155 tys. mieszkań. Łączna wartość nieruchomości oscyluje wokół 30 mld EUR.

W Polsce szwedzki fundusz zakupił 683 mieszkania, które w większości są zlokalizowane w Warszawie. Plany grupy Heimstaden zakładają kolejny zakup nieruchomości, by do końca roku być w posiadaniu 947 mieszkań w Polsce.

pulsbiznesu, jb