Już w Polsce. SI bierze udział w rekrutacji. Efekt?

No Fluff Jobs jako pierwszy portal z ogłoszeniami o pracę w Polsce wypuszcza własne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, które skróci proces publikowania ogłoszeń o pracę do kilku minut. Nowe narzędzie w zaledwie dwie sekundy samodzielnie uzupełni ogłoszenie na podstawie przesłanego opisu stanowiska, uwzględniając aspekty najważniejsze dla kandydata(-ki). W związku z premierą nowej funkcji zorganizowano wydarzenie „AI na rynku pracy” oraz debatę na temat szans i zagrożeń, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja. Z najnowszych danych wynika również, że zarobki specjalistów AI wynoszą nawet do 29 tys. złotych netto (+VAT).

Ewolucja czy apokalipsa? Czy uda się uciec przed AI w miejscu pracy?

W 2019 roku eksperci z McKinsey & Company oszacowali, że do 2030 roku AI i automatyzacja mogą zastąpić aż 30 proc. stanowisk na świecie. Z kolei dane Światowego Forum Ekonomicznego podają, że dzięki automatyzacji do 2025 roku powstanie o 12 milionów miejsc pracy więcej niż według prognoz ma zniknąć. Sama praca związana ze sztuczną inteligencją wymaga znajomości wielu technologii, a w ogłoszeniach o pracę najczęściej występujące wymagania to Python, machine learning, SQL, GIT czy Spark. Z kolei osoby z tak bogatym bagażem doświadczeń i wiedzą mogą liczyć na zarobki nawet do 29 tys. złotych na B2B.

Specjaliści i specjalistki AI mogą liczyć na jedne z wyższych zarobków, które rosną z roku na rok

No Fluff Jobs sprawdziło, jak w ciągu ostatnich lat zmieniały się zarobki specjalistów(-ek) AI. Co roku można było zaobserwować wzrost w medianie dolnych i górnych widełek wynagrodzeń. W 2020 roku specjaliści(-stki) w tej kategorii mogli(-ły) liczyć na zarobki sięgające 12-17 tys. złotych brutto na UoP oraz 15,1-21 tys. złotych netto na B2B. W 2021 roku było to już 12,5-18 tys. złotych na UoP oraz 17-23,7 tys. złotych na B2B, a w 2022 roku mowa o 13-20 tys. złotych na UoP oraz 18,5-26 tys. złotych na B2B. W 2023 roku zarobki kształtują się obecnie na poziomie 16-26 tys. złotych brutto na UoP oraz 20-29,4 tys. złotych netto (+VAT) na B2B. Zarobki specjalistów IT od kilku lat stale rosną, a innym wyzwaniem, przed którym stoją pracodawcy, to brak specjalistów na rynku pracy.

Jak sztuczna inteligencja może wspomóc procesy rekrutacji?

Nowe i pierwsze rozwiązanie na polskim rynku, które ma szansę być prawdziwą rewolucją w zatrudnianiu i wspomóc rekruterów(-ki) w codziennej pracy, oparte o AI to AI Assistant. To premierowe narzędzie umożliwia automatyczne uzupełnienie ogłoszenia o pracę w kilka sekund na podstawie przesłanego opisu stanowiska, bez względu na jego strukturę, a po kilkuminutowej jego weryfikacji samą jego publikację. W Polsce to pierwsze takie wdrożenie wprowadzone przez polski portal z ogłoszeniami o pracę, które zostało zaprojektowane przez interdyscyplinarny zespół No Fluff Jobs. Przez kilka miesięcy tworzenia rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji, odbywały się liczne testy, za które odpowiadał nie tylko zespół Frontendu czy Backendu, ale również UX, UI, Data czy HR.

AI Assistant bazuje na modelu XLM Roberta, zasilonym przy pomocy Pythona o zestaw danych, który oparty jest na opisach ogłoszeń o pracę dostępnych na rynku. Wystarczy, że rekruter(ka) skopiuje i wklei opis stanowiska, a narzędzie samodzielnie uzupełni treść, tworząc jakościową ofertę według informacji, których poszukują potencjalni pracownicy. W ten sposób rekruter(-ka) oszczędza nawet do kilkudziesięciu minut na jednym ogłoszeniu, a kandydat(ka) otrzymuje wartościowe ogłoszenie w sprawdzonym i czytelnym formacie. Zestaw danych, który zasila model, cały czas powiększa się i uczy na podstawie kolejnych dodawanych ogłoszeń. Obecnie model dostępny jest w języku polskim i angielskim, ale w przyszłości poszerzy tę funkcję o kolejne języki.

„Choć w ostatnich miesiącach wiele firm zahamowało rekrutacje, branża IT to wciąż chłonny sektor, w którym brakuje szczególnie doświadczonych specjalistów i specjalistek. Osoby rekrutujące do zespołów developerskich nie tylko potrzebują sprawnych rozwiązań, które umożliwią im szybką publikację jakościowych ogłoszeń o pracę, lecz także muszą iść z duchem czasu, by odpowiedzieć na potrzeby wymagających kandydatów i kandydatek IT” - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

No Fluff Jobs - portal z ogłoszeniami dla branży IT dostępny w 6 krajach i 8 językach, który jako pierwszy i jedyny wymaga publikacji widełek wynagrodzeń w każdej ofercie pracy. Po intensywnym rozwoju od 2014 roku firma No Fluff Jobs otworzyła we wrześniu 2019 roku oddział w Budapeszcie, niedługo później, w 2020 roku, wypuściła czeską, a w 2021 ukraińską, białoruską i słowacką wersję strony. W 2021 roku na portalu opublikowano 90 944 oferty pracy, odwiedziło go 2 900 000 unikalnych użytkowników, którzy wygenerowali ponad 30 000 000 odsłon.

pap, jb