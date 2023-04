Będzie dostęp do sieci, będą i ładowarki

Luty był rekordowy, gdy chodzi o wzrost rejestracji aut elektrycznych w Polsce, ale nadal jedną z głównych barier w rozwoju rynku jest niewielka liczba stacji ładowania. Choć Unia Europejska wprowadza nakaz ich szybkiej budowy, to nie wiadomo, czy Polska będzie w stanie go wypełnić.

Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pokazują, że tylko w lutym zarejestrowano w naszym kraju o dwie trzecie więcej elektryków niż rok wcześniej. Przybyło ich ponad 1,9 tys. sztuk a hybrydowych typu plug-in 1,3 tys. (co oznacza wzrost o jedną czwartą). Po polskich drogach jeździ ich w sumie już blisko 67 tysięcy. Plany Unii Europejskiej w zakresie elektromobilności a zwłaszcza wprowadzenia od 2035 roku zakazu rejestracji nowych aut spalinowych, ma „zachęcić” kierowców do przesiadania się na elektryki. By jeszcze bardziej zwiększyć presję na kraje unijne, kilka dni temu wstępnie uzgodniono z Parlamentem Europejskim i zaledwie w ciągu trzech lat ma powstać tyle stacji ładowania aut elektrycznych, by były dostępne co 60 km na „kluczowych drogach” krajów Wspólnoty czyli w praktyce przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. (A ponieważ unia stawia nie tylko na elektryki ale i na rozwój pojazdów napędzanych wodorem, to chce, by do 2031 roku co 200 km ulokowane zostały takie stacje.)

Obecnie w Polsce działa blisko 2,7 tys. stacji ładowania (a punktów ładowania około dwa razy tyle). Jednak zdecydowanie przeważają wolne ładowarki, zaś przy trasach szybkiego ruchu i autostradach mają być uruchomione punkty szybkiego ładowania. Prezes spółki Greenway Infrastructure Poland Rafał Czyżewski uważa, że choć decyzja instytucji unijnych dla rozwoju elektromobilności jest bardzo ważna i potrzebna, to jednak jej wykonanie w Polsce będzie bardzo trudne. – To będzie ogromne wyzwanie dla naszego kraju – mówi.

Zdaniem prezesa Czyżewskiego kluczową przeszkodą są ograniczone możliwości przyłączenia do sieci takich obiektów, które mają duże zapotrzebowanie na moc. W jego opinii by móc spełnić unijne wymagania warto wprowadzić specjalne rozwiązania legislacyjne, takie jak zastosowano na przykład w kontekście przygotowań do mistrzostw Euro 2012, by cały proces inwestycyjny udało się przyśpieszyć.

A prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego dodaje, że tania, dostępna energia i liczne punkty ładowania przesądzą o rozwoju elektromobilności w Polsce.

Plany budowy stacji ładowania ma w Polsce wiele firm, Greenway zakłada, że do 2026 rok wybuduje ich ok. 800 (1,5 tys. punktów), a ma już ok. 500. Potentatem z przyczyn oczywistych chce zostać PKN Orlen, największy dostawca paliwa w Polsce i główny właściciel sieci stacji. Koncern od 5 lat inwestuje w ładowarki i na około 500 stacjach w kraju można już „zatankować” elektryka.

Agnieszka Łakoma