Znowu karuzela na gazie

Jeszcze we wtorek rano taniał, a na zamknięcie dnia jednak zdrożał bardziej - gaz w holenderskim hubie TTF drożeje we wtorek o ponad 2 proc. Wyceny kontraktów z dostawą w najbliższych miesiącach przekraczają 44 euro za MWh

Kontrakty na maj zdrożały o nieco ponad 2 proc., do ponad 44 euro za MWh, wyceny kontraktów czerwcowych wzrosły o ponad 2,5 proc. do 44,5 euro za MWh, a lipcowych o 2,7 proc. do niemal 45 euro za MWh. Gaz z dostawą w kolejnych miesiącach również drożeje.

Jeszcze we wtorek po godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj staniał o 1,45 proc., do 42,5 euro za MWh. Spadła również cena gazu w kontraktach na czerwiec - o 1,24 proc., do 42,89 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

PAP, mw

