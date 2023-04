W Polsce mamy oszustwa „na wnuczka” tymczasem za granicą oszukują SI „na babcię”… czemu to służy?

Jak informuje eurogamer choć popularny ChatGPT ma wbudowanych szereg zabezpieczeń, które mają chronić go przed ujawnianiem informacji tajnych lub niebezpiecznych, to użytkownicy szybko odkryli sposób obejścia zabezpieczeń. Wystarczy poprosić SI, by ta zachowywała się niczym… seniorka!

Tak oszukana SI natychmiast zdradziła użytkownikowi jak wykonać napalm w domowych warunkach.

Dzięki takiej metodzie SI nie tylko przybierze ciekawy sposób formułowania myśli ale też ujawni groźne przepisy czy tajne dane.

Czy twórcy wdrożą kolejne zabezpieczenia? Zobaczymy już wkrótce.

eurogamer/ as/