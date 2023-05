Ministerstwo przypomina. Ostatnie godziny na wysłanie dokumentu

Do 2 maja 2023 r. trzeba złożyć zeznanie podatkowe PIT. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej – przypomina Ministerstwo Finansów. Wiceminister finansów Artur Soboń zachęca do sprawdzenia PIT-u w e-Urzędzie Skarbowym.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że najprostszą formą rozliczenia z urzędem skarbowym jest usługa Twój e-PIT. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38.

Warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić swój PIT. Zachęcam do tego, ponieważ zeznanie przygotowane w systemie możemy uzupełnić zanim 2 maja zostanie automatycznie zaakceptowane. W przygotowanych zeznaniach możemy wprowadzić korzystne zmiany. Możemy uwzględnić przysługujące odliczenia i ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie. Możemy wybrać wspólne rozliczenie z małżonkiem. Samotny rodzic może rozliczyć się z dzieckiem. To wszystko może zwiększyć nasz zwrot podatku” – powiedział PAP wiceminister finansów Artur Soboń.

O północy 3 maja 2023 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT. Potrwa ona do 10 maja br. Usługa w tym czasie nie będzie dostępna. Jednak automatyczna akceptacja nie obejmie formularzy PIT-28 i PIT-36, ponieważ wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

MF podało także, że podatnicy złożyli już ponad 13,7 mln deklaracji. Większość z nich wpłynęła elektronicznie. Za pośrednictwem usługi Twój e-PIT złożono prawie 7 mln zeznań. Z kolei w formie papierowej wpłynęło do tej pory zaledwie ok. 7 proc. deklaracji. Z danych MF wynika także, że w ponad 8,3 mln deklaracji podatnicy wykazali nadpłatę.

Szacowaliśmy, że co najmniej 15 mln Polaków otrzyma zwrot podatku na kwotę ponad 18 mld zł. Okazało się jednak, że zwrócimy jeszcze więcej podatku, a 2023 rok będzie rekordowy pod tym względem. Na 25 kwietnia zwróciliśmy już podatnikom ponad 18,8 mld zł” – powiedział Artur Soboń. Zwroty podatku są w tym roku rekordowe nie tylko ze względu na ich kwoty, ale też błyskawiczne tempo przekazywania środków. Zwroty z większości zeznań PIT-37 złożonych za pomocą naszej usługi Twój e-PIT trafiają na konta podatników średnio w ciągu 12 dni, ale zdarza się, że podatnik dostaje zwrot nawet 1 dzień po złożeniu zaznania” - zauważył Soboń.

Jak stwierdził, wysokie zwroty podatku są efektem zmiany systemu podatkowego na bardziej korzystny, co przełożyło się na obniżenie podatków dla „zdecydowanej większości Polaków”.

Obniżyliśmy stawkę PIT aż o 5 proc. Zwiększyliśmy do 30 tys. zł kwotę, do której w ogóle nie płaci się podatku. Podnieśliśmy też próg podatkowy do 120 tys. zł. Dzięki temu możemy zarobić więcej niż w poprzednich latach a i tak zapłacimy niższą stawkę podatku. Wprowadziliśmy też szereg preferencji i ulg z myślą o rodzinach, samotnych rodzicach, młodych ludziach czy seniorach. Dzięki temu zwrot podatku otrzymają przykładowo wszyscy zleceniobiorcy a rodziny z co najmniej czwórką dzieci (w zakresie przychodów do 85 528 zł u każdego rodzica), pracujący seniorzy i młodzi ludzie do 26. roku życia (również do wysokości tej kwoty) w ogóle nie płacą podatku” – powiedział wiceminister finansów.

pap, jb