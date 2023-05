Deszcz pieniędzy nad Krakowem

Krakowscy policjanci zaapelowali o zwrot pieniędzy do osób, które w piątek rano zbierały rozsypane banknoty z ulicy na krakowskim Ruczaju. Według informacji przekazanych przez małopolskie służby, należą one do mężczyzny, który jechał przez miasto z saszetką pieniędzy pozostawioną na dachu samochodu.

Krakowscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w piątek między godz. 8.30 i 8.45 na ul. Grota Roweckiego na krakowskim Ruczaju.

Według zgłoszenia, jakie otrzymały służby, mężczyzna nieopatrznie pozostawił saszetkę z kopertą pieniędzy - polskich banknotów w różnych nominałach - na dachu pojazdu, po czym ruszył samochodem ulicami Ruczaj, Miłkowskiego, Kobierzyńską, Grota Roweckiego, Kapelanką i Twardowskiego.

Chwilę po tym, jak kierowca dojechał do miejsca docelowego, zorientował się o utracie gotówki i powiadomił policję. W międzyczasie policja otrzymała także zgłoszenie, że na ul. Grota Roweckiego w rejonie posesji nr 5 przechodnie zbierali rozsypane pieniądze z ulicy - zrelacjonował Gleń.

Policjanci zaapelowali do świadków zdarzenia oraz osoby, które znalazły pieniądze, o zgłoszenie do Komisariatu Policji V w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 22 lub najbliższego komisariatu.

W przeciwnym wypadku osobie, która przywłaszczyła gotówkę, grożą sankcje karne - zastrzegli funkcjonariusze.

