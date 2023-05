Kaczyński: Stworzymy podstawy do wielkiego inwestowania

Dziś II dzień konwnencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” z udziałem liderów formacji m.in. prezesem Jarosławem Kaczyńskim

Dalszy postęp Polski musi być postępem w oparciu o postęp technologiczny, powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński

Musimy uzyskać to, co często w Europie było nazywane i o czym często mówił mój śp. brat – status poważnego podmiotowego państwa, z którym trzeba się liczyć. I to zarówno gospodarka, jak i polityka militarna, jak i dyplomacja, musi do tego zmierzać. Można powiedzieć, że jesteśmy blisko. Jestem wdzięczny ministrowi Rau, że przypomniał często nie uświadomioną w Polsce sprawę, że mamy przed sobą jeszcze trudną walkę o uchylenie, ostateczne uznanie za nieważny, tego aktu stanowiącego między Rosją a NATO z 1997 roku, dodał prezes PiS.

Musimy stworzyć podstawy do wielkiego inwestowania, żeby cała Polska była wielką strefą ekonomiczną