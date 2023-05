To skandal! Harvardzcy naukowcy przekupieni

Ujawniono szokujące informacje! Przemysł cukrowniczy opłacił badaczy z Harvardu za stwierdzenie w badaniach, że tłuszcz (a nie cukier) powoduje choroby serca, informuje portal Daily Mail.

Wyniki dochodzenia, przedstawione w specjalnym raporcie JAMA Internal Medicine, wstrząsnęły środowiskiem naukowym.

Badanie z fałszywymi wnioskami miało być pokryte przez Sugar Research Foundation (SRF) zostało opublikowane w 1967 roku w New England Journal of Medicine. Według niego to tłuszcz i cholesterol miały być głównymi przyczynami chorób serca, a nie cukier.

W latach 60. nie było obowiązku ujawniania konfliktu interesów, więc szefowie cukrowni mogli współpracować z badaczami i wpływać na ostateczny kształt wyników badań.

To ma wpływ na całą społeczność badawczą i kierunek jej rozwoju. Na przykład wiele publikacji w tym okresie dotyczących zapobiegania chorobom serca skupiało się na tym, dlaczego można używać margaryny zamiast masła, która zawiera mniej nasyconych tłuszczów, powiedziała Laura A. Schmidt z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco.

Informacje są o tyle szokujące, że badania mogły mieć znaczący wpływ na zalecenia dietetyczne czy produkcję żywności.

Kiedy producenci usuwali tłuszcz, dodawali cukier, powiedziała Schmidt. Dzisiaj pieniądze przemysłu wciąż finansują wiele badań naukowych, ale coraz więcej czasopism i naukowców ujawnia te źródła finansowania, powiedziała Schmidt.

Na ujawnione informacje zareagowała Sugar Research Foundation:

Przyznajemy, że Sugar Research Foundation powinna była zapewnić większą przejrzystość we wszystkich swoich działaniach badawczych, jednak w momencie publikacji tych badań ujawnianie źródeł finansowania i standardy przejrzystości nie były normą, jaką są dzisiaj - czytamy w oświadczeniu SRF. Ponadto, trudno jest nam komentować wydarzenia, które miały rzekomo miejsce 60 lat temu i dokumenty, których nigdy nie widzieliśmy, dodają władze stowarzyszenia

Czytaj też: Greenpeace wyrzucona z Rosji. Jest uzasadnienie

Czytaj też: Szef MON: Nowe pistolety Vis 100 niebawem w Polsce

dailymail, jb