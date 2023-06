„Mój elektryk” jeszcze bardziej dostępny w Grupie EFL

Grupa EFL rozszerza dostępność programu „Mój elektryk”

Od 24 maja br. leasingobiorcy EFL mogą ubiegać się o dotacje do umów zawartych z EFL i skorzystać z dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych. Od ponad roku z programu korzystają już klienci Carefleet. Przedsiębiorcy, instytucje publiczne czy stowarzyszenia i fundacje, którzy skorzystają z oferty leasingu, obniżą wpłatę początkową o nawet 70 tys. zł. Jak wynika z informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pula leasingowa programu została zwiększona do 400 mln zł.

EFL zawarł umowę z Bankiem Ochrony Środowiska i tym samym dołączył do programu „Mój elektryk” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do skorzystania ze wsparcia w ramach programy „Mój elektryk” EFL zaprasza przedsiębiorców, jednostki administracji publicznej, stowarzyszenia i fundacje czy spółdzielnie.

Poziom sprzedaży elektryków w Polsce co prawda jest jeszcze daleki od liderów europejskich takich jak Niemcy czy Norwegia, jednak najważniejsze, że już od dłuższego czasu konsekwentnie rośnie. Jak wynika z Licznika Elektromobilności, w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku liczba samochodów całkowicie elektrycznych wzrosła o ponad 70% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Podobnie jak w przypadku sprzedaży pojazdów z tradycyjnymi napędami tak i we flocie pojazdów zeroemisyjnych, większościowe udziały należą do firm, których e-inwestycje finansujemy już od wielu lat. Dlatego jako kolejna spółka z Grupy EFL, obok Carefleet, dołączmy do programu „Mój elektryk”, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. To skłoniło prowadzących do zwiększenia puli leasingowej – mówi Wojciech Przybył, członek zarządu EFL.

W przypadku samochodów osobowych do przewozu max. 8 osób o wartości do 225 tys. zł leasingobiorca może liczyć na dotację w wysokości 18 750 zł. A jeśli zadeklaruje, że roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km, dopłata może wzrosnąć do 27 tys. zł. Natomiast instytucje zainteresowane leasingiem pojazdów dostawczych mogą liczyć na dopłatę w wysokości 50 tys. zł (do 20% kosztów kwalifikowanych), a przy zadeklarowanym przebiegu powyżej 20 tys. km rocznie – na 70 tys. zł (do 30% kosztów kwalifikowanych). Warto przypomnieć, że dotacje można uzyskać nabywając elektryczne rowery i hulajnogi.

Choć w realizację programu są zaangażowane aż trzy instytucje (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Bank Ochrony Środowiska po stronie organizatorów programu i EFL jako leasingodawca) to wszystkie formalności leasingobiorca załatwi w jednym miejscu i czasie z doradcą EFL. W tym podpisze dwie umowy – jedną na finansowanie z EFL, a drugą na dotację z Bankiem Ochrony Środowiska.

Więcej na elektryków pojedzie w leasingu

Program „Mój elektryk” to projekt prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć, które polegają na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów z napędem elektrycznym lub wodorowym. NFOŚiGW szacuje, że w ciągu 5 lat dofinansuje 35 tys. samochodów. Z łącznej puli 700 mln zł bezzwrotnego wsparcia finansowego mogą korzystać zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Nabór wniosków w programie „Mój elektryk” potrwa do końca 2025 roku lub wyczerpania puli środków.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem „Mój elektryk”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zdecydował o zwiększeniu puli dopłat do leasingu pojazdów elektrycznych. Obecnie wynosi ona 400 mln zł.

Szczegółowe informacje o programie oraz ofercie EFL są dostępne na stronie www.efl.pl.

