Kongres 590. Nie będzie sprawiedliwej transformacji bez gazu

12 mld m3 gazu ziemnego rocznie z własnego wydobycia w 2030 r. jest możliwe, pod warunkiem zaangażowania nowych technologii i milionów zł na inwestycje - ocenili eksperci podczas dyskusji o strategii Orlenu, dotyczącej wydobycia gazu, która odbyła się podczas Kongresu 590 w Warszawie

W opinii uczestników debaty gaz ziemny długo jeszcze będzie paliwem przejściowym, bez którego sprawiedliwa transformacja energetyczna nie uda się.

Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska oraz Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa przypomniał, że już dziś Polska wydobywa coraz więcej błękitnego surowca z własnych złóż.

Dzisiejsze szacunki z PGNiG, należącej do Grupy Orlen, wskazują na roczne wydobycie w wysokości 7,7 mld m3 gazu z dwóch źródeł krajowych w Polsce oraz na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W najbliższych latach wydobycie 4 mld m3 z obszaru krajowego i 4 mld m3 z naszych złóż na szelfie norweskim jest bardzo realne - wskazał wiceminister Dziadzio.

Dodał, że już dziś wydobycie z krajowych źródeł, głównie w rejonie karpackim i Niżu Polskim, sięga 3,5 mld m3 i będzie rosło, bo PGNiG prowadzi udane poszukiwania nowych złóż, ale również inwestuje w zwiększenie wydobycia ze złóż już istniejących. „To są bardzo intensywne prace w oparciu o nowe technologie i sztuczną inteligencję” - wyjaśnił Piotr Dziadzio.

Jak podkreślił, gaz ziemny będzie jeszcze długo wydobywany.

Mamy koncesje na jego wydobycie do 2051 roku. Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym mamy 99 koncesji na 17 złożach, mamy gazociąg Baltic Pipe, którym będziemy transportować ten gaz, nie zostawimy więc tego surowca przez wzgląd na ekonomię i nasze bezpieczeństwo energetyczne - zaznaczył wiceminister.

Jak dodał Robert Perkowski, członek zarządu ds. wydobycia w Grupie Orlen, nowe technologie są kluczowe dla wydobycia gazu, ale też dla transformacji energetycznej, gdzie gaz ziemny odgrywać będzie kluczową rolę.

Gaz to paliwo długotrwale przejściowe, które posłuży do produkcji wodoru, wskazywanego jako paliwo przyszłości, które trzeba wytworzyć, bo wodór nie jest źródłem energii. Mamy całą masę infrastruktury gazowej, która może posłużyć do magazynowania wodoru jak np. kawerny solne - wyjaśnił.