Rusza 17. edycja konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Raportowanie ESG, czyli kwestii dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego to jeden z najgorętszych tematów w biznesie. Wpływają na to m.in. regulacje takie jak przyjęta niedawno dyrektywa CSRD i konsultowane obecnie europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Jedną z inicjatyw, która przyczynia się do zwiększania świadomości i jakości raportowania przez firmy w Polsce jest organizowany już po raz 17. konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu ESG, odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Nabór potrwa do 31 lipca br.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania ESG w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Inicjatywa przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Kto może zgłosić raport ESG?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty ESG, CSR, wpływu lub raporty zintegrowane za rok 2022. Publikacje można zgłaszać do 31 lipca br. poprzez formularz na stronie raportyzr.pl. Udział w konkursie nie wiąże się z opłatami.

Jak wziąć udział?

Aby zgłosić raport w konkursie, należy: 1. upewnić się, że spełnia on wymogi regulaminu 2. wejść na stronę Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i wypełnić formularz 3. odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu w Konkursie od organizatorów. Raporty zostaną następnie ocenione przez jury, w skład którego wchodzą eksperci i ekspertki specjalizujące się w poszczególnych obszarach związanych z ESG, CSR i zrównoważonym rozwojem. Tradycyjnie do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 1 sierpnia br. poprzez stronę raportyzr.pl

Nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią br. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii: · nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”, · nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”, · najlepszy debiut, · nagroda internautów, · najlepszy raport niebiznesowy, · wyróżnienia.

